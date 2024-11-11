صرنا لا نحمد ولا نشكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويفترض‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬صارت‭ ‬سهلة‭ ‬بفضل‭ ‬المخترعات‭ ‬الكثيرة‭ ‬المتاحة،‭ ‬فقد‭ ‬اختفى‭ ‬الهاون‭ ‬أو‭ ‬كاد‭ ‬من‭ ‬المطابخ،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭ ‬تجد‭ ‬من‭ ‬يسحن‭ ‬أو‭ ‬يطحن‭ ‬البهارات‭ ‬بالهاون،‭ (‬وعاء‭ ‬عميق‭ ‬وسميك‭ ‬كان‭ ‬يصنع‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬أو‭ ‬معدن‭ ‬قوي،‭ ‬توضع‭ ‬فيه‭ ‬البهارات‭ ‬لسحنها،‭ ‬ويسمى‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬مورتر mortar ومن‭ ‬هنا‭ ‬ترجم‭ ‬العرب‭ ‬مدافع‭ ‬المورتر‭ ‬إلى‭ ‬هاون‭) ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬الليمون‭ ‬لإعداد‭ ‬أكلة‭ ‬ما،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أداة‭ ‬صغيرة‭ ‬لعصره،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬البذور‭ ‬لن‭ ‬تسقط‭ ‬داخل‭ ‬الطعام‭ ‬المراد‭ ‬إعداده،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنحنا‭ ‬الإحساس‭ ‬بالراحة،‭ ‬فقد‭ ‬صرنا‭ ‬اكثر‭ ‬لهاثا‭ ‬وتعبا‭ ‬نفسيا‭ ‬وجسديا،‭ ‬ويخيل‭ ‬إليّ‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬مشكلة‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬معظمنا‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬وفرة‭ ‬النقود،‭ ‬والعجيب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬رواتبنا‭ ‬ومواردنا‭ ‬المالية‭ ‬انفتحت‭ ‬أخاديد‭ ‬ومغارات‭ ‬لابتلاعها،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لان‭ ‬كماليات‭ ‬الأمس‭ ‬صارت‭ ‬ضروريات،‭ ‬بل‭ ‬لأننا‭ ‬صرنا‭ ‬عبيدا‭ ‬لشهوة‭ ‬التملك،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬زيد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬لأنه‭ ‬وارث‭ ‬وغني‭ ‬ولديه‭ ‬فلوس‭ ‬بالهبل،‭ ‬فإن‭ ‬الأهبل‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬زيد،‭ ‬يحاول‭ ‬مجاراته‭ ‬ويشتري‭ ‬نفس‭ ‬السيارة‭ ‬ولو‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬العيش‭ ‬على‭ ‬سندويتشات‭ ‬الفول‭ ‬والفلافل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬يصاب‭ ‬بالإمساك‭ ‬والبواسير‭ ‬والتهاب‭ ‬القولون‭ ‬والإسهال،‭ ‬وحتى‭ ‬تسكن‭ ‬العناكب‭ ‬جيبه‭ ‬لانعدام‭ ‬حركة‭ ‬الصادر‭ ‬والوارد‭ ‬منه‭ ‬وإليه‭!! ‬وقبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬يتقاضى‭ ‬راتبا‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬شهريا‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأثرياء،‭ ‬ولكن‭ ‬نفس‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ارتفع‭ ‬راتبه‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬الاف‭ ‬دولار‭ ‬لا‭ ‬يكف‭ ‬عن‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬موارده‭ ‬المالية،‭ ‬وبالله‭ ‬عليكم‭ ‬لا‭ ‬تعلقوا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬شماعة‭ ‬التضخم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭. ‬فمن‭ ‬مصائبنا‭ ‬المستحدثة‭ ‬أننا‭ ‬صرنا‭ ‬مقلدين،‭ ‬فطقم‭ ‬الكراسي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬البالوعة‭ ‬والبنت‭ ‬الدلوعة‮»‬‭ ‬يصبح‭ ‬اقتناؤه‭ ‬فرض‭ ‬عين‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬يجنن‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬سعره‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬يجنن‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬استأجروه‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬مفروشات‭.. ‬والفستان‭ ‬الذي‭ ‬ظهرت‭ ‬به‭ ‬أليسا‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬أغنيتها‭ ‬‮«‬عايزة‭ ‬منك‭ ‬همسة‭ ‬يا‭ ‬أحلى‭ ‬من‭ ‬الكبسة‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬شراؤه‭ ‬ولو‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬مصرفي‭!‬

باختصار‭ ‬صار‭ ‬الآخرون‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬أذواقنا،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬القدوة‭ ‬والمثال‭ ‬الذي‭ ‬يحتذي‭ ‬به‭ ‬عيالنا،‭ ‬فقد‭ ‬حل‭ ‬محلنا‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬وراغب‭ ‬علامة،‭ ‬ونوال‭ ‬الزغبي،‭ ‬يأتيك‭ ‬ابنك‭ ‬وقد‭ ‬صار‭ ‬رأسه‭ ‬مثل‭ ‬مؤخرة‭ ‬القرد‭ ‬فتحسب‭ ‬أن‭ ‬مكروها‭ ‬أصابه‭ ‬فيقول‭ ‬لك‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬القَصَّة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحلاق‭ ‬اقتداء‭ ‬بشخص‭ ‬هو‭ ‬بالنسبة‭ ‬لك‭ ‬نكرة‭ ‬وبالنسبة‭ ‬له‭ ‬علم‭ ‬الأعلام،‭ ‬والملابس‭ ‬المبهدلة‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭ ‬عيالنا‭ ‬شاهدوا‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬أمريكي‭ ‬أو‭ ‬كمبودي‭.. ‬ثم‭ ‬ذلك‭ ‬العجين‭ ‬الشفاف‭ ‬المقرف‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬شعر‭ ‬رؤوسهم‭ ‬مثل‭ ‬المسامير‭... ‬وأذكر‭ ‬يوم‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬صغيري‭ ‬لؤي‭ ‬أن‭ ‬أشتري‭ ‬له‭ ‬فرشاة‭ ‬أسنان‭ ‬كهربائية‭ ‬لأن‭ ‬الفرشاة‭ ‬العادية‭ ‬‮«‬مرهقة‮»‬‭!! ‬فقلت‭ ‬له‭: ‬أصبر‭ ‬حتى‭ ‬تدخل‭ ‬الكهرباء‭ ‬بيتنا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بدين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭!!‬