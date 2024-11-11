إنجاز جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬الفرحة‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الختام‭ ‬تأكيد‭ ‬للنجاح‭ ‬الإداري‭ ‬والفني؛‭ ‬وأن‭ ‬احتفالية‭ ‬الجماهير‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬تشجيعها‭ ‬؛‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬اللعبة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تكونت‭ ‬بفضل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ (‬خليجية‭ ‬وعربية‭)‬،‭ ‬وأن‭ ‬التكوين‭ ‬النادوي‭ ‬لناصر‭ ‬اللعبة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ولد‭ ‬نجوم‭ ‬البطولات‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عمن‭ ‬غيبوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬العربي؛‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬وضعوا‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬العودة‭ ‬لديارهم‭ ‬باللقب،‭ ‬لكن‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬مكنت‭ ‬المنتخبين‭ ‬البحريني‭ ‬والقطري‭ ‬أن‭ ‬يبلغا‭ ‬النهائي؛‭ ‬وحيث‭ (‬زمان‭) ‬كانت‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬تتغنى‭ ‬بمقولة‭ (‬وينه‭ ‬أبو‭ ‬عيد‭ ‬وينه‭ ‬بو‭ ‬عنبر‭)!‬





} ‭ ‬إن‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنجومه‭ (‬الأبطال‭) ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقودهم‭ ‬الإنجاز‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬قاري؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بدأ‭ ‬يركز‭ ‬توجهاته‭ ‬على‭ ‬المسابقات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والتي‭ ‬يتدرج‭ ‬فيها‭ ‬حاليا‭ ‬ويقترب‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭ ‬المتقدمة؛‭ ‬واعتقد‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬بالبعيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منافسا‭ ‬على‭ ‬قمتها‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العالمي؛‭ ‬وهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬عميق‭!‬





} ‭ ‬لعل‭ ‬السياسة‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬والمتوافق‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الأندية؛‭ ‬لهو‭ ‬يستعيد‭ ‬سياسة‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتابعة‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬نشبهه‭ ‬دوما‭ ‬باتحاد‭ (‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭) ‬مع‭ ‬أنديته‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬في‭ ‬النجوم‭ ‬وبتدرج‭.‬





} ‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يشكر‭ ‬المخلوق‭ ‬لا‭ ‬يشكر‭ ‬الخالق؛‭ ‬فإنني‭ ‬أشيد‭ ‬بالدور‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العرب‭ ‬المنتهية‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أمس؛‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬لدرجة‭ ‬أنك‭ ‬تستشعر‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يبارح‭ ‬صالة‭ ‬المباريات؛‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬بنفسه‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة؛‭ ‬حتى‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ (‬الضيافة‭ ‬واللقب‭).‬