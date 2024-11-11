إنجاز جديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} نبارك للشيخ علي بن محمد بن راشد رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة إنجاز البحرين للقب العربي (لثالث مرة) بعد النجاح الذي سجله في استضافة بطولة العرب (٢٣) والتي شارك فيها (8) منتخبات، وإن الاتحاد وضع في مرئيات الاستضافة (التنظيم واللقب)، وهو بذلك ضرب عصفورين بحجر واحدة.
} ويكفي أن الفرحة التي عاشتها جماهيرنا الرياضية في يوم الختام تأكيد للنجاح الإداري والفني؛ وأن احتفالية الجماهير الراقية في تشجيعها ؛ يأتي من كون اللعبة واحدة من الألعاب الشعبية التي تكونت بفضل الإنجازات الجديدة على كل المستويات (خليجية وعربية)، وأن التكوين النادوي لناصر اللعبة هو من ولد نجوم البطولات.
} وأعتقد أن من شاركوا في البطولة من الفرق الثمانية بغض النظر عمن غيبوا أنفسهم عن هذا العرس العربي؛ كانوا قد وضعوا في حساباتهم العودة لديارهم باللقب، لكن الفوارق الفنية هي التي مكنت المنتخبين البحريني والقطري أن يبلغا النهائي؛ وحيث (زمان) كانت جماهير المحرق تتغنى بمقولة (وينه أبو عيد وينه بو عنبر)!
} إن منتخبنا بنجومه (الأبطال) يمكن أن يقودهم الإنجاز العربي إلى إنجاز قاري؛ وبالذات أن اتحاد علي بن خليفة بدأ يركز توجهاته على المسابقات الآسيوية والتي يتدرج فيها حاليا ويقترب من مراكزها المتقدمة؛ واعتقد إنه ليس بالبعيد أن يكون منافسا على قمتها مع من يشاركون في الدوري العالمي؛ وهذا يحتاج إلى إعداد عميق!
} لعل السياسة المتبعة من قبل اتحاد علي بن محمد والمتوافق مع سياسة الأندية؛ لهو يستعيد سياسة ثابتة ومتابعة سابقا في هذا الاتحاد الذي نشبهه دوما باتحاد (الأسرة الواحدة) مع أنديته للحفاظ على إنتاجيتها في النجوم وبتدرج.
} وعلى أية حال من لم يشكر المخلوق لا يشكر الخالق؛ فإنني أشيد بالدور الاستثنائي للأمين العام للاتحادين البحريني والعربي في بطولة العرب المنتهية أول من أمس؛ كان قريبا من الجميع لدرجة أنك تستشعر بأنه لا يبارح صالة المباريات؛ فقد كان يحرص على التأكد بنفسه من كل صغيرة وكبيرة؛ حتى تحقق الهدف الأسمى (الضيافة واللقب).
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