(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
«المنصة الوطنية للخدمة المدنية».. مشروع وطني رائد تشرف عليه وزارة الداخلية.. يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، ويرسخ من دور الفرد في حماية وتوعية المجتمع وحمايته.. وباب مفتوح للتطوع لخدمة الدفاع المدني.. المشروع يستحق المزيد من المشاركة والتسجيل، خاصة من الشباب، وحتى فئة المتقاعدين.. وسيكون من الجميل أن تبادر الوزارة في تكريم الجهات الأكثر تسجيلا، لتشجيع المجتمع وأفراده على المشاركة، مع عرض قصص النجاح البحرينية في الخدمة المدنية بمفهومها الوطني الشامل.
ندوة.. تستحق التكرار وزيادة:
حينما سُئل أحد الأطفال السعوديين: أين تقع السعودية؟ أجاب قائلا: السعودية لا تقع.. هذا الجواب الفريد من طفل صغير، جواب تجاوز المكان الجغرافي إلى بيان مكانة الوطن في نفوس الناشئة.. ويفسره الباحثون والأكاديميون، بأنه نوع من الوعي السياسي، والاعتزاز بالهوية الوطنية.
الأحد الماضي، حضرت الندوة النقاشية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية واتحاد الصحفيين الخليجيين، والتي حملت عنوان «دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي»، بحضور د. رمزان النعيمي وزير الإعلام، ود. علي الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد، والسيد أحمد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، والأستاذ عيسى الشايجي رئيس الاتحاد، وجمهور غفير ملأ قاعة مركز عيسى الثقافي، من الإعلاميين والشباب البحريني وطلبة الجامعات.
استمعت إلى الجلسة الأولى من الندوة، التي تناولت كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الوعي السياسي، ودور الإعلام الرقمي في نشر المعلومات السياسية وتشكيل الرأي العام، وأخلاقيات الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية، والتي شارك فيها السيد عبدالله بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين، ود. غدير كيال عميد الجودة والاعتماد بجامعة الأمير محمد بن فهد من المملكة العربية السعودية، ود. شريف بدران عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام بالجامعة الخليجية، وأدار الجلسة محمد الجهمي مدير إدارة تطوير البرامج والتطوير السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية.
الجلسة الثانية للندوة، كانت أكثر تميزا، فقد جاءت بعنوان «مستقبل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة»، وشارك فيها اللواء محمد بن دينة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، ود. موزة الرواحية الأستاذ المساعد في الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان، والزميل راشد الحمر رئيس لجنة الإعلام الرقمي باتحاد الصحفيين الخليجيين، وأدار الجلسة محمد يوسف خلفان المستشار الإعلامي في اتحاد الصحفيين الخليجيين.
وقد حظيت هذه الجلسة باهتمام الحضور، لأنها استعرضت جوانب حيوية وواقعية، تميز في الحديث خلالها اللواء محمد بن دينة والزميل راشد الحمر، لقصص النجاح البحرينية في تشكيل الوعي السياسي، واستثمار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحول كيفية التصدي للشائعات والأخبار المضللة من أجل حماية وتحصين المجتمع وأفراده.
كل الشكر للأستاذة إيمان جناحي المدير التنفيذي للمعهد، وفريق البحرين من شباب وشابات المعهد الذين نجحوا في التنظيم والإعداد.. فقد كانت ندوة نقاشية ناجحة بكل المقاييس.. وتستحق التكرار وزيادة.
آخر السطر:
متى ستعلن وزارة الإسكان تحريك مشروع «مزايا»، الذي قيل إنه يخضع حاليا للدراسة والمراجعة..؟ ففي كل يوم تصلنا استفسارات وهواجس من المستفيدين، الذين طال انتظارهم لبيت العمر، وأقساطه المناسبة.
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