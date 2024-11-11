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ندوة.. تستحق التكرار وزيادة

11/11/2024 7:08:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

‮«‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للخدمة‭ ‬المدنية‮»‬‭.. ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬رائد‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.. ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ويرسخ‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وحمايته‭.. ‬وباب‭ ‬مفتوح‭ ‬للتطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭.. ‬المشروع‭ ‬يستحق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬والتسجيل،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وحتى‭ ‬فئة‭ ‬المتقاعدين‭.. ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬تسجيلا،‭ ‬لتشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬على‭ ‬المشاركة،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بمفهومها‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭. ‬

ندوة‭.. ‬تستحق‭ ‬التكرار‭ ‬وزيادة‭:‬

حينما‭ ‬سُئل‭ ‬أحد‭ ‬الأطفال‭ ‬السعوديين‭: ‬أين‭ ‬تقع‭ ‬السعودية؟‭ ‬أجاب‭ ‬قائلا‭: ‬السعودية‭ ‬لا‭ ‬تقع‭.. ‬هذا‭ ‬الجواب‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬طفل‭ ‬صغير،‭ ‬جواب‭ ‬تجاوز‭ ‬المكان‭ ‬الجغرافي‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬مكانة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الناشئة‭.. ‬ويفسره‭ ‬الباحثون‭ ‬والأكاديميون،‭ ‬بأنه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬حضرت‭ ‬الندوة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬واتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬والتي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬والأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وجمهور‭ ‬غفير‭ ‬ملأ‭ ‬قاعة‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭.‬

استمعت‭ ‬إلى‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الندوة،‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬ودور‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬السياسية‭ ‬وتشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحدياته‭ ‬المستقبلية،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بوحجي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين،‭ ‬ود‭. ‬غدير‭ ‬كيال‭ ‬عميد‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتماد‭ ‬بجامعة‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬بدران‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وأدار‭ ‬الجلسة‭ ‬محمد‭ ‬الجهمي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والتطوير‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬للندوة،‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬تميزا،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ود‭. ‬موزة‭ ‬الرواحية‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بجامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والزميل‭ ‬راشد‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬باتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وأدار‭ ‬الجلسة‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬خلفان‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭.‬

وقد‭ ‬حظيت‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬باهتمام‭ ‬الحضور،‭ ‬لأنها‭ ‬استعرضت‭ ‬جوانب‭ ‬حيوية‭ ‬وواقعية،‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬خلالها‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬والزميل‭ ‬راشد‭ ‬الحمر،‭ ‬لقصص‭ ‬النجاح‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬واستثمار‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وحول‭ ‬كيفية‭ ‬التصدي‭ ‬للشائعات‭ ‬والأخبار‭ ‬المضللة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬وتحصين‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭.‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬للأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬وشابات‭ ‬المعهد‭ ‬الذين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والإعداد‭.. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬ندوة‭ ‬نقاشية‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭.. ‬وتستحق‭ ‬التكرار‭ ‬وزيادة‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

متى‭ ‬ستعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تحريك‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬يخضع‭ ‬حاليا‭ ‬للدراسة‭ ‬والمراجعة‭..‬؟‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تصلنا‭ ‬استفسارات‭ ‬وهواجس‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬الذين‭ ‬طال‭ ‬انتظارهم‭ ‬لبيت‭ ‬العمر،‭ ‬وأقساطه‭ ‬المناسبة‭.‬

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