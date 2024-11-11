بريطانيا: المزارعون يهددون بحصار الموانئ وقطع إمدادات المتاجر احتجاجا على الضرائب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬اعتراضاً‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الحكومة‭ ‬لفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الميراث،‭ ‬حيث‭ ‬يفكر‭ ‬المزارعون‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬توريد‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬لتأكيد‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭.‬

وصرح‭ ‬أحد‭ ‬المزارعين‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نستطيع‭ ‬إبطاء‭ ‬الإمدادات‭ ‬للمتاجر،‭ ‬وعلى‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتاجر‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬قوة‭ ‬تأثيرنا‭ ‬كمزارعين‭. ‬

وما‭ ‬يُميز‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬هو‭ ‬انتشارنا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموانئ‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬يُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه؛‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬أوروبا‭ ‬احتجاجات‭ ‬مشابهة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المزارعون‭ ‬بحصار‭ ‬موانئ‭ ‬رئيسية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ميناء‭ ‬زيبروغ‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭.‬

وتنص‭ ‬التعديلات‭ ‬الضريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬نسبة‭ ‬الإعفاء‭ ‬الضريبي‭ ‬على‭ ‬الملكيات‭ ‬الزراعية‭ ‬عند‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬التجارية‭ ‬والزراعية‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعاً،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬ناشطون‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬المزارع‭ ‬العائلية‭ ‬ويهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وأعمال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مسيرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬مزارعون‭ ‬قادوا‭ ‬الجرارات‭ ‬والآلات‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬رفضاً‭ ‬للتغييرات‭ ‬المزمعة‭ ‬التي‭ ‬سيبدأ‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2026‭. ‬

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬المقدم‭ ‬الشهير‭ ‬جيريمي‭ ‬كلاركسون‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مزارعًا‭ ‬عزمه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسيرات،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬حجز‭ ‬حافلة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬كوتسوولد‭. ‬لكن‭ ‬كلاركسون‭ ‬اضطر‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬خططه‭ ‬بسبب‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للمزارعين‭ ‬قد‭ ‬تلقى‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬المنظمين‭ ‬لتقليص‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬إلى‭ ‬1800‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مشارك‭ ‬للمسيرة‭ ‬المخططة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬