برعاية ولي عهد الفجيرة..انـطـلاق مـؤتـمـر الـفـجـيـرة الـدولـي للفلسفة-الـدورة الرابعة في 21 نوفمبر الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الفلسفي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬سنويا‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفلاسفة‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويحمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬النقد‭ ‬الفلسفي‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يناقش‭ ‬هذا‭ ‬الإشكال‭ ‬الفلسفي‭ ‬العميق‭.‬

وتهدف‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬النقد‭ ‬الفلسفي‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬والإشكاليات‭ ‬حوله،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تعريف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬وسبل‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الفلسفة،‭ ‬الأدب،‭ ‬والعلوم‭. ‬كما‭ ‬سيتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النقد‭ ‬الفلسفي‭ ‬وواقعنا‭ ‬المعاش‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الثورة‭ ‬‮«‬التكنوإلكترونية‮»‬،‭ ‬وأثر‭ ‬هذا‭ ‬النقد‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الفكر‭ ‬المعاصر،‭ ‬ويسعى‭ ‬المتحدثون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬نقدية‭ ‬بناءة‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭.‬

ومن‭ ‬الجوانب‭ ‬المميزة‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬النقد‭ ‬الفلسفي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التفكيرية‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التطرق‭ ‬إليها‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الفلسفية‭ ‬العالمية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيربط‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬بالواقع‭ ‬الراهن،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمتخصصين‭ ‬والجمهور‭ ‬فهماً‭ ‬أعمق‭ ‬لعلاقة‭ ‬الفلسفة‭ ‬بتحديات‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬والمعضلات‭ ‬الفكرية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمعات‭ ‬اليوم‭.‬

وسيناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬تشمل‭ ‬علاقة‭ ‬النقد‭ ‬الفلسفي‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الفلسفي‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬النقد‭ ‬الأدبي‭ ‬والمعرفي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتاريخي،‭ ‬وسيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬نقد‭ ‬النقد‮»‬‭ ‬وتعليم‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استكشاف‭ ‬جذور‭ ‬هذا‭ ‬النقد‭ ‬وربطه‭ ‬ببدايات‭ ‬التفلسف‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دورة‭ ‬المؤتمر‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬منصة‭ ‬غنية‭ ‬للمفكرين‭ ‬والفلاسفة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المستقبل‭.‬