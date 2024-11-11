مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض أكثر من 120 فيلما في دورته الرابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمهرجان‭ ‬محمد‭ ‬عسيري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬جدة‭ ‬التاريخية‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬نقطة‭ ‬ومحطة‭ ‬لربط‭ ‬الثقافات‭ ‬والهويات‭ ‬والأعراق‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬واليوم‭ ‬تواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬الثقافية‭ ‬باحتضان‭ ‬سرديات‭ ‬قصصية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬هي‭ ‬عروض‭ ‬حصرية،‭ ‬48‭ ‬عرضا‭ ‬حصريا‭ ‬عالميا،‭ ‬عشرة‭ ‬عروض‭ ‬أولية،‭ ‬و43‭ ‬عرضا‭ ‬حصريا‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأفلام‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬2000‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬والمصداقية‭ ‬والموثوقية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬المهرجان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬بسيطة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬الأربع‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬

ينطلق‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ (‬ضي‭) ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬هيثم‭ ‬دبور‭ ‬وإخراج‭ ‬كريم‭ ‬الشناوي‭ ‬وبطولة‭ ‬أسيل‭ ‬عمران‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وإسلام‭ ‬مبارك‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬المصريين‭ ‬حنين‭ ‬سعيد‭ ‬وبدر‭ ‬محمد‭. ‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬شاب‭ ‬نوبي‭ ‬مصاب‭ ‬بالمهاق‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬شمالها‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الغناء‭ ‬برفقة‭ ‬عائلته‭ ‬ومعلمته‭ ‬للموسيقى‭. ‬

ويعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الختام‭ ‬فيلم‭ (‬رجل‭ ‬أفضل‭) ‬للمخرج‭ ‬الأسترالي‭ ‬مايكل‭ ‬جريسي‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬مغني‭ ‬البوب‭ ‬روبي‭ ‬وليامز‭. ‬

ويكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمريكية‭ ‬فيولا‭ ‬ديفيس‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬فينسيز‮»‬‭ ‬أو‭ (‬أسوار‭). ‬

وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬العروض‭ ‬السينمائية،‭ ‬ينظم‭ ‬المهرجان‭ (‬سوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬التقاء‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬تجاربهم‭ ‬الجديدة‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭.‬

كما‭ ‬يمنح‭ (‬صندوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭) ‬دعما‭ ‬ماديا‭ ‬ولوجيستيا‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة‭ ‬والقصيرة‭ ‬والوثائقية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التطوير‭ ‬والإنتاج‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬الإنتاج‭. ‬

تأسس‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬القصص‭ ‬الفريدة‭ ‬والأصوات‭ ‬الجديدة‭ ‬والرؤى‭ ‬الجريئة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬السينما‭. ‬