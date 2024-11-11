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مضاعفات القدم السكرية... كيفية الوقاية منها الدكتور عبدالله إسماعيل: الكشف المبكر القاعدة الذهبية لتجنب البتر

11/11/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مضاعفات‭ ‬الأقدام‭ ‬السكرية‭ ‬كثيرة‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬بخسارة‭ ‬الإحساس‭ ‬وتنتهي‭ ‬بالغرغرينا‭ (‬وهي‭ ‬نوعان‭: ‬الجاف‭ ‬والرطب‭). ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المضاعفات‭ ‬علينا‭ ‬البدء‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المضاعفات‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬الآتي‭ ‬يوضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬إسماعيل‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬والعناية‭ ‬بالجروح‭ ‬وجراحة‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭. ‬

أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ان‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭ ‬مرض‭ ‬يجمع‭ ‬في‭ ‬علاجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬لكونه‭ ‬مرضا‭ ‬يتعدى‭ ‬الحدود‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬للعضو‭ ‬الواحد‭ ‬ويتخطاها‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم،‭ ‬فيبدأ‭ ‬بمستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬يتسلل‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الأعضاء‭ ‬كالقلب‭ ‬والعقل،‭ ‬والعين،‭ ‬والكلى،‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬فالعضلات،‭ ‬والأقدام‭. ‬وحين‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬فهناك‭ ‬عدة‭ ‬أجهزة‭ ‬او‭ ‬أنسجة‭ ‬تتأثر‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬بفعل‭ ‬السكر،‭ ‬تبدأ‭ ‬بالجلد‭ ‬والانسجة‭ ‬الضامة‭ ‬تحته‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬العضلات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬فالأعصاب‭ ‬الطرفية‭ ‬بمختلف‭ ‬انواعها‭.‬

لذلك‭ ‬يجب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬للطبيب‭ ‬المختص‭ ‬بالسكر‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬العائلة‭ ‬المختص‭ ‬كذلك،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬المايسترو‭ ‬المختص،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬التخصصات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمرضى‭ ‬السكر‭ ‬والمنوطة‭ ‬بتتبع‭ ‬واكتشاف‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬السابق‭ ‬ذكرها‭.‬

وأضاف‭: ‬كوني‭ ‬مختصا‭ ‬بالعناية‭ ‬بالجروح‭ ‬والقدم‭ ‬السكرية‭ ‬فأنا‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬المهتمين‭ ‬بمريض‭ ‬السكر‭ ‬ككل؛‭ ‬فحين‭ ‬يصاب‭ ‬مريض‭ ‬السكر‭ ‬بجرح‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعالج‭ ‬فقط‭ ‬الجرح،‭ ‬بل‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬المريض‭ ‬نظرة‭ ‬شمولية‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬المعرضة‭ ‬للتلف‭ ‬بسبب‭ ‬السكر‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬كذلك‭ ‬بالجانب‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬التشافي‭ ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬آخر‭ ‬الدراسات‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الأقدام‭ ‬فهناك‭ ‬ثلاث‭ ‬مضاعفات‭ ‬رئيسية‭ ‬قد‭ ‬يصاب‭ ‬بها‭ ‬مريض‭ ‬السكر‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض،‭ ‬هي‭: ‬مضاعفات‭ ‬في‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬وهي‭ ‬الأهم‭ ‬لالتئام‭ ‬الجرح،‭ ‬ومضاعفات‭ ‬الأعصاب‭ ‬الطرفية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬قدم‭ ‬شاركو،‭ ‬وأخيرا‭ ‬وليس‭ ‬آخرا‭ ‬مضاعفات‭ ‬الالتهابات‭ ‬في‭ ‬الأقدام‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬بكتيرية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الفطرية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتجاهلها‭ ‬الكثير‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬البوابة‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭. ‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬المضاعفات‭ ‬قد‭ ‬يغفل‭ ‬عنها‭ ‬المريض،‭ ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬طبيب‭ ‬الأقدام‭ ‬السكرية‭ ‬لتثقيف‭ ‬المريض‭ ‬بها‭ ‬أولا،‭ ‬والاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬ثانيا‭ ‬لأي‭ ‬منها؛‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬العلاج،‭ ‬وأخيرا‭ ‬معالجة‭ ‬أي‭ ‬مضاعفات‭ ‬العلاج‭ ‬الملائم‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يجنب‭ ‬المريض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬لو‭ ‬ابتدأ‭ ‬مبكرا‭. ‬

وبالحديث‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬مناص‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬الطب‭ ‬وعلم‭ ‬الادوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بالتحديد‭. ‬وبعد‭ ‬حضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالأقدام‭ ‬السكرية‭ ‬فإنه‭ ‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬المتطورة؛‭ ‬فبعد‭ ‬التقييم‭ ‬الأساسي‭ ‬للتروية‭ ‬الدموية‭ ‬والأعصاب‭ ‬الطرفية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬المريض‭ ‬لهذه‭ ‬العلاجات‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬باستخدام‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬ضمادات‭ ‬الفضة‭ ‬المتطورة‭ ‬او‭ ‬ضمادات‭ ‬الهيموجلوبين‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬تعريض‭ ‬المريض‭ ‬لأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬الاكسجين‭ ‬المكثف‭ ‬السطحي‭. ‬

وجهاز‭ ‬الأكسجين‭ ‬المكثف‭ ‬السطحي‭ ‬الموجود‭ ‬بالمركز‭ ‬هو‭ ‬الأحدث‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعريض‭ ‬أنسجة‭ ‬القدم‭ ‬المصابة‭ ‬لنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬الاكسجين‭ ‬يقوم‭ ‬كذلك‭ ‬بمواكبة‭ ‬حركة‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬للأطراف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬ضغط‭ ‬متقطع‭ ‬متزامن‭ ‬مع‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬شفاء‭ ‬الجروح‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬وكون‭ ‬العلاج‭ ‬سطحيا‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬خاصة‭ ‬كما‭ ‬بالأجهزة‭ ‬التقليدية‭ ‬للأكسجين‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يجنب‭ ‬المريض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬كونه‭ ‬حلا‭ ‬أمثل‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يصعب‭ ‬تعريضهم‭ ‬للغرفة‭ ‬التقليدية‭ ‬للأكسجين‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان‭. ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬اثبات‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬مفعوله‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬تعريض‭ ‬المريض‭ ‬للجلسات‭ ‬العلاجية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و10‭ ‬جلسات‭.‬

ختاما،‭ ‬تجنب‭ ‬البتر‭ ‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭ ‬يبدأ‭ ‬بالكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وينتهي‭ ‬باستشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص؛‭ ‬فاحرص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

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