مستلزمات كبار السن من ماي كيرأهد أحباءك.. الراحة والأمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مع التقدم في العمر يحتاج كبار السن الى بعض الدعم والمساندة والتي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية، وبعض المستلزمات الطبية لعلاج المشكلات الصحية البسيطة في المنزل.
مع ضرورة التأكد من الجودة العالية للمنتجات لضمان راحتهم.
أهم ما يحتاج اليه المسن إذا كان يعاني من بعض المشكلات الصحية مثل سلس البول أو مشاكل التبول مع كبر السن هي الحفاضات التي يجب اختيارها بعناية فائقة.
حفاضات «اونليم» التركية عالية الجودة صممت خصيصا بمقاسات متعددة وأكثر من تصميم وملمس قطني ناعم لمنع التسريب ويحمي من الالتهابات.
حفاضات وسراويل اونليم للبالغين حاصلة على شهادة oeko - tex الألمانية.
وهي معيار عالمي يثبت أن المنتجات النسيجية لا تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان. كما أن هذه الشهادة تتحقق من أن المنتجات آمنة وصديقة للبيئة.
هذا إلى جانب توافر مفارش السرير لحماية مراتب الأسرة من أي تسريب أو سوائل ويمكن تغيرها بسهولة لضمان بيئة صحية للمسن أثناء فترة نومه. كما أن البطانة الداخلية ناعمة ومسامية وغير مهيجة للبشرة.
تمنع الطبقة العلوية الناعمة اعادة البلل وتحمي البشرة من الرطوبة.
تأتي العبوة بعدد مفارش يصل إلى 30 مفرشا وبحجم كبير.
ونوفر لكم منتجات العناية الشخصية اندر باد وقطن طبي مخصوص وفوط تنظيف الجسم.
هذا بالإضافة إلى أن ماي كير يوفر أجهزة مراقبة الصحة المنزلية مثل اجهزة قياس السكر وضغط الدم للسيطرة التامة والاطمئنان على صحة احبائنا من كبار السن، وأيضاً معدات الحركة اليومية أحدث الكراسي المتحركة لسهولة الحركة واشكال متعددة من المراتب الهوائية والأسرة الطبية لتوفير الراحة والعناية الكاملة داخل المنزل.
يمكنكم التواصل معنا والاستفسار عن العروض الخاصة المقدمة على الأرقام التالية: 33604889-33661123
MENAFN11112024000055011008ID1108874067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.