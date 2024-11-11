مستلزمات كبار السن من ماي كيرأهد أحباءك.. الراحة والأمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬للمنتجات‭ ‬لضمان‭ ‬راحتهم‭.‬

أهم‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬اليه‭ ‬المسن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬مثل‭ ‬سلس‭ ‬البول‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬التبول‭ ‬مع‭ ‬كبر‭ ‬السن‭ ‬هي‭ ‬الحفاضات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اختيارها‭ ‬بعناية‭ ‬فائقة‭. ‬

حفاضات‭ ‬‮«‬اونليم‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬صممت‭ ‬خصيصا‭ ‬بمقاسات‭ ‬متعددة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬وملمس‭ ‬قطني‭ ‬ناعم‭ ‬لمنع‭ ‬التسريب‭ ‬ويحمي‭ ‬من‭ ‬الالتهابات‭.‬

‭ ‬حفاضات‭ ‬وسراويل‭ ‬اونليم‭ ‬للبالغين‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ oeko ‭-‬ tex ‭ ‬الألمانية‭.‬

وهي‭ ‬معيار‭ ‬عالمي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المنتجات‭ ‬النسيجية‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬ضارة‭ ‬بصحة‭ ‬الإنسان‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المنتجات‭ ‬آمنة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توافر‭ ‬مفارش‭ ‬السرير‭ ‬لحماية‭ ‬مراتب‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تسريب‭ ‬أو‭ ‬سوائل‭ ‬ويمكن‭ ‬تغيرها‭ ‬بسهولة‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬للمسن‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬نومه‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البطانة‭ ‬الداخلية‭ ‬ناعمة‭ ‬ومسامية‭ ‬وغير‭ ‬مهيجة‭ ‬للبشرة‭.‬

تمنع‭ ‬الطبقة‭ ‬العلوية‭ ‬الناعمة‭ ‬اعادة‭ ‬البلل‭ ‬وتحمي‭ ‬البشرة‭ ‬من‭ ‬الرطوبة‭.‬

تأتي‭ ‬العبوة‭ ‬بعدد‭ ‬مفارش‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مفرشا‭ ‬وبحجم‭ ‬كبير‭.‬

ونوفر‭ ‬لكم‭ ‬منتجات‭ ‬العناية‭ ‬الشخصية‭ ‬اندر‭ ‬باد‭ ‬وقطن‭ ‬طبي‭ ‬مخصوص‭ ‬وفوط‭ ‬تنظيف‭ ‬الجسم‭.‬

هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬كير‭ ‬يوفر‭ ‬أجهزة‭ ‬مراقبة‭ ‬الصحة‭ ‬المنزلية‭ ‬مثل‭ ‬اجهزة‭ ‬قياس‭ ‬السكر‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭ ‬للسيطرة‭ ‬التامة‭ ‬والاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬احبائنا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وأيضاً‭ ‬معدات‭ ‬الحركة‭ ‬اليومية‭ ‬أحدث‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬لسهولة‭ ‬الحركة‭ ‬واشكال‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬المراتب‭ ‬الهوائية‭ ‬والأسرة‭ ‬الطبية‭ ‬لتوفير‭ ‬الراحة‭ ‬والعناية‭ ‬الكاملة‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭.‬

يمكنكم‭ ‬التواصل‭ ‬معنا‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬التالية‭: ‬33604889‭-‬33661123