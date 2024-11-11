الدكتورة فاطمة عبدالنور تجيب كيف تدعم صحتك النفسية في العمل؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكما‭ ‬جاء‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بأنها‭ ‬ستبذل‭ ‬جهودا‭ ‬متضافرة‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬لإبراز‭ ‬الصلة‭ ‬الجوهرية‭ ‬بين‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والعمل‭. ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والصحية‭ ‬عامل‭ ‬وقاية‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الوصم‭ ‬والتمييز‭ ‬والتعرض‭ ‬لمخاطر‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬التحرش‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬المتردية‭ ‬الأخرى‭ ‬مخاطر‭ ‬جمة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬ونوعية‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬أو‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

كيف‭ ‬تدعم‭ ‬صحتك‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬العمل؟‭ ‬سؤال‭ ‬تجيب‭ ‬عنه‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالنور‭ ‬اخصائية‭ ‬نفسية‭ ‬وعضو‭ ‬جمعية‭ ‬اصدقاء‭ ‬الصحة‭. ‬أوضحت‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬اساسية‭ ‬وهي‭ ‬أنه‭ ‬لمّا‭ ‬كان‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يمارسون‭ ‬عملا،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬تهيئ‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تكفل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬اعتلالات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وحماية‭ ‬ودعم‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

‭- ‬إنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬داعمة

‭- ‬الاهتمام‭ ‬بتوازن‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬والشخصية‭.‬

‭- ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة‭ ‬والهوايات‭.‬

‭- ‬انتبه‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬صحتك‭ ‬النفسية‭.‬

‭- ‬اطلب‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬صديق‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬أخصائي

‭ ‬نفسي‭.‬

‭- ‬فن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التوترات‭ ‬والضغوط‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الإجهاد‭ ‬النفسي؟

‭- ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬وأسباب‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭.‬

‭- ‬تنظيم‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬ووضع‭ ‬الأهداف‭.‬

‭- ‬ضع‭ ‬حدا‭ ‬للوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقضيه‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭.‬

‭- ‬تعلم‭ ‬ممارسة‭ ‬تمارين‭ ‬الاسترخاء‭.‬

‭- ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬نفسك‭ ‬فوق‭ ‬طاقتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

‭- ‬خصص‭ ‬وقتا‭ ‬لنفسك‭.‬

‭- ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬صحية

‭- ‬احصل‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬النوم‭.‬

وتؤكد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬تعزز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الداعمة‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وتمنح‭ ‬الحافز‭ ‬والاستقرار‭. ‬وخلافا‭ ‬لذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضر‭ ‬تردي‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬مما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬والإنتاجية‭.‬

‭- ‬يتعرض‭ ‬العاملون‭ ‬لمخاطر‭ ‬مختلفة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬النفسية‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬التمييز‭ ‬أو‭ ‬تردي‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬محدودية‭ ‬الاستقلالية‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المتدنية‭ ‬الأجر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المأمونة‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للمخاطر‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بسبب‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬قدر‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬الحماية‭.‬

‭- ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالوظيفة،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭.‬

‭- ‬يحدّ‭ ‬تردّي‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬التغيب‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬تبدل‭ ‬الموظفين‭. ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬يؤدي‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وتنجم‭ ‬عنهما‭ ‬تكاليف‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬باهظة‭.‬

‭- ‬يمنع‭ ‬الوصم‭ ‬والتمييز‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬أو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العمل‭. ‬ويمكن‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يتغلبوا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحواجز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬التدريب‭ ‬والتوعية‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬حية‭ ‬في‭ ‬تحديات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭.‬

‭- ‬ينبغي‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يتيحوا‭ ‬ترتيبات‭ ‬تيسيرية‭ ‬معقولة‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬مثل‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬المرنة‭ ‬واجتماعات‭ ‬الدعم‭ ‬المنتظمة‭ ‬وأماكن‭ ‬حفظ‭ ‬الأدوية‭. ‬وتساعد‭ ‬هذه‭ ‬الترتيبات‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬المثابرة‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬والمشاركة‭.‬

‭- ‬ينبغي‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬للمديرين‭ ‬لتبين‭ ‬ضغوط‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬ومعالجتها‭. ‬ويمكن‭ ‬للمديرين‭ ‬المدربين‭ ‬تدريبا‭ ‬جيدا‭ ‬دعم‭ ‬فرقهم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬فعال‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬أوفر‭ ‬صحة‭ ‬وأكثر‭ ‬دعما‭.‬

‭- ‬ينبغي‭ ‬للحكومات‭ ‬وأرباب‭ ‬العمل‭ ‬والمنظمات‭ ‬التمثيلية‭ ‬التعاون‭ ‬لوضع‭ ‬سياسات‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وتعزز‭ ‬الرفاه،‭ ‬وتهيئ‭ ‬أماكن‭ ‬عمل‭ ‬داعمة‭ ‬تعطى‭ ‬فيها‭ ‬الأولوية‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭.‬