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بداية قوية لمنافسات الأسبوع الثاني لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

11/11/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة J 30‮»‬‭ ‬‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الـ32‮»‬‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬الماضيين،‭ ‬بالأدوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬المؤهلة‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬عارف‭ ‬ديكيال‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬أردا‭ ‬أيدين‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬إيشير‭ ‬مهتا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وتأهل‭ ‬الهندي‭ ‬أزان‭ ‬أسيز‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬5،‭ ‬1‭/‬6‭ ‬و10‭/‬5،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬النمساوي‭ ‬كريس‭ ‬جوفان‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬نيثينباراث‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬الرومانيماتي‭ ‬سوكو‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬كبير‭ ‬تشوثاني‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الفاصلة،‭ ‬وكان‭ ‬ماتي‭ ‬حسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لصالحه‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭(‬6‭) ‬قبل‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬المجموعة‭ ‬1‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تمكن‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التركي‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المنغولي‭ ‬أوندرك‭ ‬بنتيجة‭ ‬7/5‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬مواطنه‭ ‬إيركوت‭ ‬آيدين‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬أليكس‭ ‬لاب‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و1‭/‬0‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأخير‭ ‬للإصابة‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬لفئة‭ ‬الفتيات،‭ ‬تفوقت‭ ‬لاعبة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬تيو‭ ‬كوان‭ ‬على‭ ‬البحرينية‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬لتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للبطولة‭.‬

ونجحت‭ ‬اللاعب‭ ‬التركية‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ديجلا‭ ‬إيزغي‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬منافستها‭ ‬الهندية‭ ‬ثانية‭ ‬ساري‭ ‬بصعوبة،‭ ‬حيث‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬بواقع‭ ‬7‭/‬5،‭ ‬0‭/‬6‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬كما‭ ‬تغلبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مارلين‭ ‬وركمان‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬ليديا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وتستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي،‭ ‬فيما‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬مباريات‭ ‬الزوجي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

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