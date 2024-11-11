بداية قوية لمنافسات الأسبوع الثاني لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلقت صباح أمس الإثنين منافسات الأسبوع الثاني لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين لفئة
J 30» »، حيث أقيمت مجموعة من المباريات ضمن إطار الدور الرئيسي «دور الـ32» لفردي الأولاد والفتيات.
وكانت البطولة قد بدأت يومي السبت والأحد الماضيين، بالأدوار التمهيدية المؤهلة للدور الرئيسي، حيث أسفرت عن تأهل اللاعب الهندي عارف ديكيال بعد فوزه على المصري مصطفى عبدو بنتيجة 6/4 و6/0، كما تأهل اللاعب التركي هاكان أردا أيدين إلى دور الـ32 بعد فوزه على الهندي إيشير مهتا بنتيجة 6/2 و6/2، وتأهل الهندي أزان أسيز بفوزه على المصري ياسين محمد بنتيجة 6/5، 1/6 و10/5، فيما تأهل اللاعب النمساوي كريس جوفان بعد تغلبه على الهندي نيثينباراث بنتيجة 7/6 و6/2.
انطلاقة قوية للدور الرئيسي
وضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة فردي الأولاد، نجح اللاعب الرومانيماتي سوكو في العبور إلى الدور ثمن النهائي بتغلبه على اللاعب الهندي كبير تشوثاني بعد انسحاب الأخير من المباراة بسبب الإصابة في المجموعة الثالثة الفاصلة، وكان ماتي حسم المجموعة الأولى لصالحه 6/4، ثم فاز اللاعب الهندي بالمجموعة الثانية بنتيجة 7/6(6) قبل انسحابه من المباراة في المجموعة الثالثة حيث كانت نتيجة المجموعة 1/1.
وفي مباراة أخرى، تمكن المصنف الأول في البطولة التركي عمران بولوت من التأهل للدور التالي بعد فوزه على اللاعب المنغولي أوندرك بنتيجة 7/5 و6/1، كما تأهل مواطنه إيركوت آيدين للدور ثمن النهائي بتفوقه على لاعب هونغ كونغ أليكس لاب بنتيجة 6/3 و1/0 بعد انسحاب الأخير للإصابة.
وضمن منافسات الدور ذاته لفئة الفتيات، تفوقت لاعبة هونغ كونغ تيو كوان على البحرينية سلمى فرج الله بنتيجة 6/0 و6/1 لتتأهل إلى دور الـ16 للبطولة.
ونجحت اللاعب التركية المصنفة الأولى في البطولة ديجلا إيزغي في عبور منافستها الهندية ثانية ساري بصعوبة، حيث تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7/5، 0/6 و6/1، كما تغلبت اللاعبة الأمريكية مارلين وركمان على الروسية ليديا بنتيجة 6/4 و6/1.
وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ32 لمسابقة الفردي، فيما تنطلق اليوم أيضا مباريات الزوجي لفئتي الأولاد والفتيات، وتنطلق المباريات في الساعة التاسعة صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
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