مشيدا سموه بالأداء البطولي للاعبين في هذا التجمع العالميسلمان بن محمد: نعتز بإنجاز منتخب MMA في بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)IMMAF

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سطره‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬بأوزبكستان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتلاله‭ ‬للمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬والمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬88‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬وإذ‭ ‬نهنئ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة،‭ ‬ونشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬ونشيد‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬لجميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬ونقدر‭ ‬كذلك‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬متطلعا‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬وإحراز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

نتيجة‭ ‬متميزة‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني

من‭ ‬جهته،‭ ‬هنأ‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬إحراز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عربيا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬التي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭.‬

وقال‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬نتيجة‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬بلقبين‭ ‬عالميين‭ ‬وسط‭ ‬استحداث‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬حزاما‭ ‬خاصا‭ ‬للقب‭ ‬العالمي‭ ‬لكل‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬أوزان‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬وهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬وإنما‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والتي‭ ‬دفع‭ ‬بهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬التميز‭ ‬والتألق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬الحماس‭ ‬والتحدي،‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬لقبين‭ ‬عالميين‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬المقبلة‭.‬

تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬

مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وتميزت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بتنظيمها‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬يمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬راشد‭ ‬مجيران،‭ ‬حسن‭ ‬أحمد،‭ ‬سلمان‭ ‬الذوادي،‭ ‬عبدالله‭ ‬القاسمي،‭ ‬مريم‭ ‬فيصل‭ ‬ونور‭ ‬الحمادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكام‭ ‬برير‭ ‬علي،‭ ‬شريفة‭ ‬النواخذة‭ ‬ومحمد‭ ‬السماهيجي،‭ ‬والمضمدين‭: ‬نواب‭ ‬البلوشي،‭ ‬حسن‭ ‬أسامه‭ ‬وسلمان‭ ‬أفشاني‭.‬

وقد‭ ‬أبدى‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إعجابهم‭ ‬الكبير‭ ‬بهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬أبهرهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المنظم،‭ ‬والترتيبات‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬سير‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭ ‬قد‭ ‬تعكر‭ ‬صفو‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬