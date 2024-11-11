Tuesday, 12 November 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشيدا سموه بالأداء البطولي للاعبين في هذا التجمع العالميسلمان بن محمد: نعتز بإنجاز منتخب MMA في بطولة العالم

11/11/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عربيا‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬لقبين‭ ‬عالميين‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سطره‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬بأوزبكستان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتلاله‭ ‬للمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬والمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬88‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬وإذ‭ ‬نهنئ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة،‭ ‬ونشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬ونشيد‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬لجميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬ونقدر‭ ‬كذلك‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬متطلعا‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬وإحراز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

نتيجة‭ ‬متميزة‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني

من‭ ‬جهته،‭ ‬هنأ‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬إحراز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عربيا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬التي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭.‬

وقال‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬نتيجة‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬بلقبين‭ ‬عالميين‭ ‬وسط‭ ‬استحداث‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬حزاما‭ ‬خاصا‭ ‬للقب‭ ‬العالمي‭ ‬لكل‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬أوزان‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬وهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬وإنما‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والتي‭ ‬دفع‭ ‬بهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬التميز‭ ‬والتألق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬الحماس‭ ‬والتحدي،‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬لقبين‭ ‬عالميين‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬المقبلة‭.‬

تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬

مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وتميزت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بتنظيمها‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬يمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬راشد‭ ‬مجيران،‭ ‬حسن‭ ‬أحمد،‭ ‬سلمان‭ ‬الذوادي،‭ ‬عبدالله‭ ‬القاسمي،‭ ‬مريم‭ ‬فيصل‭ ‬ونور‭ ‬الحمادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكام‭ ‬برير‭ ‬علي،‭ ‬شريفة‭ ‬النواخذة‭ ‬ومحمد‭ ‬السماهيجي،‭ ‬والمضمدين‭: ‬نواب‭ ‬البلوشي،‭ ‬حسن‭ ‬أسامه‭ ‬وسلمان‭ ‬أفشاني‭.‬

وقد‭ ‬أبدى‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إعجابهم‭ ‬الكبير‭ ‬بهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬أبهرهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المنظم،‭ ‬والترتيبات‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬سير‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭ ‬قد‭ ‬تعكر‭ ‬صفو‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

MENAFN11112024000055011008ID1108874063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث