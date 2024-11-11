مشيدا سموه بالأداء البطولي للاعبين في هذا التجمع العالميسلمان بن محمد: نعتز بإنجاز منتخب MMA في بطولة العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، عن اعتزازه الكبير بالإنجاز العالمي الذي حققه المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة، باحتلاله المركز الأول عربيا بعد حصوله على لقبين عالميين وميدالية فضية وميدالية برونزية على مستوى فئة العموم، وذلك في ختام مشاركته في النسخة العاشرة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للشباب والعموم، التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF بالتعاون مع فريق البحرين في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وقال سموه: «نعتز بالإنجاز العالمي الذي سطره المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة في مشاركته ببطولة العالم بأوزبكستان، من خلال احتلاله للمرتبة الأولى على مستوى المنتخبات العربية المشاركة والمرتبة الخامسة على مستوى البطولة، بعد تحقيقه اللقب العالمي لوزن 88.4 كيلوجراما وللقب العالمي لوزن 79.4 كيلوجراما، والميدالية الفضية في وزن 56.7 كيلوجراما والميدالية البرونزية في وزن فوق 97 كيلوجراما».
وتابع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: «وإذ نهنئ الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة على هذه النتيجة المشرفة، ونشيد بالجهود التي بذلها الاتحاد برئاسة محمد علي قمبر في تهيئة المنتخب بالصورة المطلوبة لخوض هذه المشاركة وتحقيق هذه النتيجة المتميزة».
وأضاف سموه: «ونشيد بالأداء البطولي لجميع لاعبي المنتخب في هذه الحدث العالمي، ونقدر كذلك الجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري لإعداد اللاعبين لخوض غمار المنافسات من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية»، متطلعا سموه للمنتخب الوطني النجاح والتوفيق وإحراز المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة.
نتيجة متميزة حققها المنتخب الوطني
من جهته، هنأ عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، بمناسبة إحراز المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المرتبة الأولى عربيا خلال مشاركته في بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة للشباب والعموم، التي أسدل الستار على منافساتها «الأحد» في أوزبكستان.
وقال قمبر: «لقد حقق المنتخب الوطني نتيجة جديدة تضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة، فقد تمكن المنتخب من التتويج بلقبين عالميين وسط استحداث الاتحاد الدولي حزاما خاصا للقب العالمي لكل الفائزين في أوزان هذه البطولة. وهذه النتيجة المميزة التي حققها المنتخب لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للألعاب القتالية، ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والتي دفع بهذه الألعاب لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة إلى التميز والتألق من خلال الإنجازات المشرفة».
وأضاف: «لقد قدم المنتخب الوطني مستويات فنية كبيرة وسط المنافسة القوية التي شهدتها هذه النسخة من بطولة العالم، وقد أظهر أبطال البحرين الحماس والتحدي، ونجحوا في تحقيق هذه النتيجة المتميزة»، مشيدا بعطاء الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين بالشكل المناسب لهذه المشاركة، التي أحرز من خلالها المنتخب لقبين عالميين وميدالية فضية وميدالية برونزية، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمنتخب في المشاركات المقبلة.
تنظيم مميز
مع مرتبة الشرف
أسدل الستار على منافسات بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة، التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع فريق البحرين في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وتميزت هذه النسخة من البطولة بتنظيمها الرائع الذي أشرف عليه فريق البحرين لتنظيم بطولات فنون القتال المختلطة برئاسة محمد علي قمبر، وعضوية كل من: يمان عبدالله، راشد مجيران، حسن أحمد، سلمان الذوادي، عبدالله القاسمي، مريم فيصل ونور الحمادي، بالإضافة إلى الحكام برير علي، شريفة النواخذة ومحمد السماهيجي، والمضمدين: نواب البلوشي، حسن أسامه وسلمان أفشاني.
وقد أبدى جميع المشاركين في هذه البطولة إعجابهم الكبير بهذا التنظيم المميز الذي أبهرهم من خلال العمل الجماعي المنظم، والترتيبات التي ضمنت سير البطولة في الاتجاه الصحيح دون حدوث أي أخطاء قد تعكر صفو هذا الحدث العالمي.
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