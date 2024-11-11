لجنة المطبوعات تواصل تحضيراتها المكثفة لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل لجنة المطبوعات «
BRANDING » تحضيراتها المكثفة لبطولة العالم لرفع الأثقال «المنامة 2024» التي تحتضنها مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة 4- 15 ديسمبر المقبل في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
وتعمل لجنة المطبوعات برئاسة عبدالله مراد على بناء هوية مميزة للبطولة، من خلال تصميم الشعارات والصور البصرية التي ستراعي من خلالها اللجنة الخطوط الأساسية لشعار البطولة مع العمل على إبراز تراث وحضارة مملكة البحرين.
من جانبه، قال رئيس لجنة المطبوعات عبدالله مراد: «إن اللجنة بدأت عملها منذ مطلع سبتمبر المقبل بإيعاز من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال «المنامة 2024»، حيث تعمل اللجنة ومن خلال المجموعة المكونة من 3 أفراد على التصماميم الخاصة بالشعارات والصور والنصوص التي تراعي من خلال شعار البطولة مع التأكيد على أهمية إظهار الجانب التراثي لمملكة البحرين، كجزء مهم في عملية الترويج للبحرين باعتبارها البلد الحاضن والمنظم لهذه النسخة من الحدث العالمي».
وأضاف: «تهتم اللجنة بتوحيد الرسائل البصرية والنصية لتعكس رؤية وأهداف البطولة بشكل احترافي متناسق. كما تشرف اللجنة على إنتاج وتنسيق المطبوعات، مثل النشرات، الكتيبات، والمواد الدعائية، لضمان جودتها وإبراز العلامة التجارية «المنامة 2024» بشكل يتماشى تطلعات اللجنة المنظمة لتحقيق اعلى معدلات النجاح والتميز للبطولة العالمية على أرض مملكة البحرين.
هذا وقد بدأت كذلك الحملة التسويقية التي تقوم بها لجنة التسويق من خلال نشر اعلانات البطولة بمختلف الشوارع والأماكن العامة للترويج للبطولة.
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