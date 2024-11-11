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لجنة المطبوعات تواصل تحضيراتها المكثفة لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/11/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬لجنة‭ ‬المطبوعات‭ ‬‮«‬ BRANDING ‮»‬‭ ‬تحضيراتها‭ ‬المكثفة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتعمل‭ ‬لجنة‭ ‬المطبوعات‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬مراد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬هوية‭ ‬مميزة‭ ‬للبطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬الشعارات‭ ‬والصور‭ ‬البصرية‭ ‬التي‭ ‬ستراعي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اللجنة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأساسية‭ ‬لشعار‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬تراث‭ ‬وحضارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المطبوعات‭ ‬عبدالله‭ ‬مراد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬بدأت‭ ‬عملها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بإيعاز‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أفراد‭ ‬على‭ ‬التصماميم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشعارات‭ ‬والصور‭ ‬والنصوص‭ ‬التي‭ ‬تراعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شعار‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إظهار‭ ‬الجانب‭ ‬التراثي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كجزء‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬باعتبارها‭ ‬البلد‭ ‬الحاضن‭ ‬والمنظم‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تهتم‭ ‬اللجنة‭ ‬بتوحيد‭ ‬الرسائل‭ ‬البصرية‭ ‬والنصية‭ ‬لتعكس‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬متناسق‭. ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬وتنسيق‭ ‬المطبوعات،‭ ‬مثل‭ ‬النشرات،‭ ‬الكتيبات،‭ ‬والمواد‭ ‬الدعائية،‭ ‬لضمان‭ ‬جودتها‭ ‬وإبراز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬يتماشى‭ ‬تطلعات‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬اعلى‭ ‬معدلات‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬كذلك‭ ‬الحملة‭ ‬التسويقية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬اعلانات‭ ‬البطولة‭ ‬بمختلف‭ ‬الشوارع‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬للترويج‭ ‬للبطولة‭.‬

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