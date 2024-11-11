السجن 7 سنوات لآسيوية تسببت بوفاة طفل بماء مغلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬المتهمة‭ ‬قد‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬الرذيلة‭ ‬وأنجبت‭ ‬طفلين‭ ‬توأما‭ ‬لم‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬والدهما‭ ‬تركتهما‭ ‬لدى‭ ‬صديقتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬سمعت‭ ‬جارة‭ ‬المتهمة‭ ‬صراخا‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬للطفل‭ ‬فتوجهت‭ ‬إليها‭ ‬لتستطلع‭ ‬الأمر‭ ‬لترد‭ ‬عليها‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬فتح‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬وتوجهت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وبعد‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭. ‬حيث‭ ‬أفادت‭ ‬الطبيبة‭ ‬الشرعية‭ ‬المكلّفة‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإجراء‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأنه‭ ‬أصيب‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬سواء‭ ‬الصدمات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬أجهزته‭ ‬الحيوية‭ ‬وتلف‭ ‬بعضها‭ ‬نتيجة‭ ‬صدمة‭ ‬الماء‭ ‬الساخن،‭ ‬بعد‭ ‬المكوث‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بالعناية‭ ‬توفي‭ ‬الطفل‭ ‬نتيجة‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتكشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬ويتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬وضعت‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تدري‭ ‬عاقبة‭ ‬فعلتها‭.‬

وثبت‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اعتراف‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تقيم‭ ‬إقامة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬وقررت‭ ‬أنها‭ ‬حضرت‭ ‬لممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬وأنها‭ ‬وضعت‭ ‬الطفلين‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬الاستحمام‭ ‬وفتحت‭ ‬صنبور‭ ‬المياه‭ ‬بدرجة‭ ‬معتدلة،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬لتجهيز‭ ‬الملابس،‭ ‬واستغرقت‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬خارج‭ ‬الحمام،‭ ‬ثم‭ ‬سمعت‭ ‬صراخ‭ ‬الطفل‭. ‬وعندما‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬الحمام،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬قام‭ ‬بفتح‭ ‬الماء‭ ‬الساخن،‭ ‬فأخرجته‭ ‬ووضعت‭ ‬جل‭ ‬الصبار‭ ‬على‭ ‬جسمه‭ ‬وألبسته‭ ‬ملابسه،‭ ‬ولأنه‭ ‬كان‭ ‬يبكي‭ ‬ويشعر‭ ‬بالألم،‭ ‬اتصلت‭ ‬بوالدته‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أخذته‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إليهما‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬عمدًا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الطفل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬بأن‭ ‬قامت‭ ‬إحداهما‭ ‬بغمسه‭ ‬وتثبيته‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬الاستحمام،‭ ‬مما‭ ‬أحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬المبيّنة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬رعايته،‭ ‬كما‭ ‬اعتمدت‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬جزئيًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭. ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬أنها‭ ‬عرضت‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬الطفلين،‭ ‬لسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬بإهمالهما‭ ‬وعدم‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامتهما،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬والدتهما‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬اعتمدت‭ ‬كليًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬المتهمتان‭ ‬بتجديد‭ ‬رخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬القانونية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤهلهما‭ ‬للإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬