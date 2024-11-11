رحلة محتال دولي تنتهي أمام محاكم البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

انتهت‭ ‬رحلة‭ ‬محتال‭ ‬دولي‭ ‬لديه‭ ‬عدة‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬مزورة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬عاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬تهم‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬وغسلها‭ ‬والاحتيال،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اصطياد‭ ‬181‭ ‬شخصا،‭ ‬استدرجهم‭ ‬عبر‭ ‬عرض‭ ‬قمصان‭ ‬رياضية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعات‭ ‬لأشهر‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬والرياضات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اطلاقه‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬ضخمة‭ ‬لاستعراض‭ ‬مقتنياته‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بوهم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المقتنيات،‭ ‬استطاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬وإخفاء‭ ‬مصادرها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شراء‭ ‬سيارات‭ ‬وعمليات‭ ‬تحويل‭ ‬دولية‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بجمع‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الوهمي،‭ ‬إذ‭ ‬قام‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بقصد‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وكان‭ ‬يخفي‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فواتير‭ ‬مطالبة‭ ‬وأوامر‭ ‬شراء‭ ‬وهمية‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬المالية،‭ ‬تبيّن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬وامتهن‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تغيير‭ ‬اسمه‭ ‬وجنسيته‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافه‭.‬

ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وأنشأ‭ ‬شركة‭ ‬رقمية‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬للمتاجرة‭ ‬في‭ ‬سلع‭ ‬تذكارية‭ ‬ومقتنيات‭ ‬ثمينة،‭ ‬مثل‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعات‭ ‬أشهر‭ ‬اللاعبين‭ ‬العالميين‭ ‬والأدوات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬لجلب‭ ‬الضحايا‭ ‬وإيهامهم‭ ‬بالاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬وبيّنت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬جمع‭ ‬وتلقى‭ ‬أموالًا‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ترخيص،‭ ‬وأبرم‭ ‬معهم‭ ‬عقودًا‭ ‬لكي‭ ‬يكسب‭ ‬ثقتهم‭ ‬ويقنع‭ ‬ضحاياه‭ ‬أنه‭ ‬بمجرد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬سيتلقى‭ ‬المستثمر‭ ‬أرباحًا‭ ‬شهرية‭ ‬فائقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وكان‭ ‬يعطي‭ ‬بعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬شيكات‭ ‬والتي‭ ‬تبين‭ ‬لاحقًا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رصيد‭ ‬كافٍ‭ ‬بها‭.‬





محتال‭ ‬دولي

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع،‭ ‬والذي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬جاوزت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المقتنيات‭ ‬والسلع‭ ‬التذكارية،‭ ‬وإصداره‭ ‬شيكات‭ ‬بدون‭ ‬رصيد،‭ ‬كما‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬أدوار‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬قُصد‭ ‬منها‭ ‬تسهيل‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬والفرار‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭.‬

فيما‭ ‬اطّلعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬والمحررات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالجرائم‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكابها،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬سرية‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتهمين‭ ‬والشركة،‭ ‬وتوصلت‭ ‬التحقيقات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تتبع‭ ‬حركة‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عن‭ ‬نشاطهم‭ ‬الإجرامي‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬عمليات‭ ‬مصرفية‭ ‬ومالية‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬منها‭ ‬تجاوزت‭ ‬المليون‭ ‬وثمانمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬الشخصية‭ ‬وحسابات‭ ‬الشركة‭ ‬بقصد‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها،‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭.‬

وثبت‭ ‬بالتحريات‭ ‬المكثفة‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬المتحكم‭ ‬الرئيسي‭ ‬والمدير‭ ‬الفعلي‭ ‬للشركة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬الى‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬الهاربة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬الشركة‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تزوير‭ ‬تقييم‭ ‬البطاقات‭ ‬التذكارية،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يدعي‭ ‬بأنها‭ ‬مصدقة‭ ‬وموثقة‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خداع‭ ‬المستثمرين،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يوجه‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بوضع‭ ‬التقييم‭ ‬والسعر‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيهام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأن‭ ‬سعر‭ ‬البطاقات‭ ‬مرتفع،‭ ‬وذلك‭ ‬خلافًا‭ ‬للحقيقة،‭ ‬وقد‭ ‬انطلى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭. ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬التحريات‭ ‬صحة‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬ملصقات‭ ‬فضية‭ ‬اللون‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬المتهم‭. ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬اشتراك‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬الهارب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬المستشار‭ ‬المالي‭ ‬للمتهم،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بتوجيهه‭ ‬للقيام‭ ‬بكافة‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬إخفاء‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬البنوك‭. ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ومع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الحسابات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لولا‭ ‬توجيهات‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬لما‭ ‬تمكن‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬أفعاله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اكتشافه‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بدأ‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬كمستثمر،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أرباح،‭ ‬تطورت‭ ‬علاقته‭ ‬بالمتهم‭ ‬الأول،‭ ‬وعرض‭ ‬عليه‭ ‬الأخير‭ ‬العمل‭ ‬كوسيط‭ ‬لجلب‭ ‬مستثمرين‭ ‬للشركة‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عمولة‭ ‬بنسبة‭ ‬22 % ‭. ‬وبالفعل،‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يتسلم‭ ‬المبالغ‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتم‭ ‬إحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬جميعا‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬





‮٨‬‭ ‬سنوات

حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬نظير‭ ‬قيامه‭ ‬بالاحتيال‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاحتيال،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرة‭ ‬عائدات‭ ‬الجريمة،‭ ‬وألزمته‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و371‭ ‬ألفا‭.‬

وقضت‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وسجن‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وحبس‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وتغريم‭ ‬الشركة‭ ‬المتهمة‭ ‬الخامسة‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬موضع‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬المنسوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والمتهم‭ ‬الثالث‭ ‬والشركة‭ ‬المتهمة‭ ‬الخامسة‭ ‬البالغ‭ ‬قدرها‭ ‬مليونا‭ ‬و843‭ ‬ألفا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬لهم‭ ‬مساوية‭ ‬لقيمة‭ ‬الأموال‭ ‬محل‭ ‬الجريمة،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإبعاد‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذهم‭ ‬العقوبة،‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭. ‬