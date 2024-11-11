وسط هلع واسع.. إصابة مبان واحتراق سيارات في هجوم صاروخي كبير على شمال إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اعتراضات‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬حيفا‭ ‬والكريوت‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوط‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬كريات‭ ‬آتا،‭ ‬حيث‭ ‬اشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬هناك‭.‬

ولفتت‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬كريات‭ ‬آتا‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬للحافلات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬بشظايا،‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬نفسها‭ ‬وفي‭ ‬السيارات‭ ‬المجاورة‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬حيفا‭ ‬والجليل‭ ‬الأعلى‭ ‬خلال‭ ‬الرشقة‭ ‬الصاروخية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬تمت‭ ‬معالجة‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬الرشقة‭ ‬وآثارها‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لاحقا،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الأخير،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬القصف‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬فيه‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬صاروخا،‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬معظم‭ ‬الصواريخ‭ ‬وتحديد‭ ‬إصاباتها،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إطلاق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬صواريخ،‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬بعض‭ ‬الصواريخ‭ ‬ورصد‭ ‬سقوط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مفتوحة‭.‬

هذا‭ ‬ونشرت‭ ‬منصات‭ ‬إخبارية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬احتراق‭ ‬السيارات‭ ‬وآثار‭ ‬سقوط‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬الكريوت‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬شيمش‭ ‬غرب‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شظايا‭ ‬صواريخ‭ ‬اعتراضية‭ ‬أو‭ ‬صواريخ‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬اعتراض‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬‮«‬يعملون‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬الحرائق‭... ‬توازيا‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬إخماد‭ ‬النيران،‭ ‬يقوم‭ ‬عناصر‭ ‬الاطفاء‭ ‬بعمليات‭ ‬مسح‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حرائق‭ ‬أخرى‭ ‬وأضرار‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬شظايا‭ ‬صواريخ‭ ‬اعتراضية‭/‬صواريخ‮»‬‭.

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وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬الحرائق‭ ‬سببها‭ ‬‮«‬شظايا‮»‬‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬اعتراض‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لهم،‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬يافا،‭ ‬بصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬فرط‭ ‬صوت‭.‬