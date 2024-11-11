وسط هلع واسع.. إصابة مبان واحتراق سيارات في هجوم صاروخي كبير على شمال إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت وسائل إعلامية عبرية بدوي صفارات الإنذار في حيفا وشفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، إثر قصف عنيف على شمال إسرائيل.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه تم تسجيل العديد من اعتراضات الصواريخ في سماء حيفا والكريوت.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أضرار نتيجة سقوط صواريخ في كريات آتا، حيث اشتعلت النيران في السيارات هناك.
ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الهجوم وقع في كريات آتا عند محطة للحافلات في أحد شوارع المدينة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بشظايا، وتم تسجيل أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة.
كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن نحو 80 صاروخا أطلق باتجاه حيفا والجليل الأعلى خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما تمت معالجة 28 شخصا إثر هذه الرشقة وآثارها.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقا، أنه تم إطلاق نحو 90 صاروخا على الشمال في القصف الأخير، لافتا إلى أنه خلال القصف الأول، الذي أطلق فيه حوالي 80 صاروخا، تم اعتراض معظم الصواريخ وتحديد إصاباتها، بينما في القصف الثاني، الذي تم فيه إطلاق حوالي 10 صواريخ، تم اعتراض بعض الصواريخ ورصد سقوط في مناطق مفتوحة.
هذا ونشرت منصات إخبارية إسرائيلية على «تلغرام»، مشاهد من احتراق السيارات وآثار سقوط الصواريخ في الكريوت.
وفي وقت سابق أمس أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي اندلاع حرائق في بيت شيمش غرب القدس المحتلة ناتجة عن «شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ»، بينما أكد الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وأكد بيان جهاز الإطفاء في منطقة القدس المحتلة أن عناصره «يعملون على إخماد الحرائق... توازيا مع عمليات إخماد النيران، يقوم عناصر الاطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة للتحقق من عدم وجود حرائق أخرى وأضرار تسببت بها شظايا صواريخ اعتراضية/صواريخ».
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش إن الحرائق سببها «شظايا» ناتجة عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
من جانبهم أعلن الحوثيون في اليمن، أمس، في بيان لهم، استهداف قاعدة عسكرية جنوب شرق يافا، بصاروخ باليستي فرط صوت.
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