استشهاد 11 فلسطينيا.. ودبابات الاحتلال تقتحم مخيم النصيرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فتحت‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬النصيرات،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المخيمات‭ ‬الثمانية‭ ‬المقامة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬والأسر‭ ‬النازحة‭.

‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬ويدعى‭ ‬زكي‭ ‬محمد‭ ‬إن‭ ‬توغل‭ ‬الدبابات‭ ‬كان‭ ‬مفاجئا‭ ‬تماما‭.

‬وقال‭ ‬محمد‭ (‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استهدافها،‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للمراسلة‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬الدبابات‭ ‬كان‭ ‬مفاجئ‭ ‬مشان‭ ‬هيك‭ ‬في‭ ‬ناس‭ ‬لسه‭ ‬محاصرة‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬وما‭ ‬قدروا‭ ‬يطلعوا‭ ‬وبيناشدوا‭ ‬ليقدروا‭ ‬يغادروا‭ ‬وفي‭ ‬ناس‭ ‬طلعت‭ ‬تجري‭ ‬وهم‭ ‬حاملين‭ ‬شي‭ ‬قليل‭ ‬اللي‭ ‬قدروا‭ ‬يحملوه‭ ‬معاهم‭... ‬هاد‭ ‬واقعنا‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬لنزوح‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬للشهر‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬تركز‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬أصابت‭ ‬موقعا‭ ‬للخيام،‭ ‬خلال‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وحتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العمليات‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬نيران‭ ‬أطلقتها‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سخيل‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬شنها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬للجماعة‭ ‬داخل‭ ‬مدرسة‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭. ‬حاصرت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬ومحيطها‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬ورفض‭ ‬مسؤولو‭ ‬المستشفيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬بإخلائها‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬مرضاهم‭ ‬بدون‭ ‬رعاية‭ ‬رغم‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‭. ‬

وصدرت‭ ‬أوامر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالإخلاء،‭ ‬ما‭ ‬أجج‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالعودة‭ ‬أبدا‭. ‬

وتقلصت‭ ‬الفرص‭ ‬الضئيلة‭ ‬أصلا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بدور‭ ‬وساطة‭ ‬إنها‭ ‬ستعلق‭ ‬جهودها‭ ‬حتى‭ ‬تُبدي‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬استعدادا‭ ‬أكبر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬