رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود يزور مجلس التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
زار ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود مقر مجلس التنمية الاقتصادية في منطقة خليج البحرين، بحضور حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية.
وأكدت نور بنت علي الخليف خلال الزيارة التزام مملكة البحرين بترسيخ الشراكات العالمية، مشيرة إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، كما أكدت حرص مجلس التنمية الاقتصادية على دعم المبادرات التي تعزز من البيئة المواتية للاستثمار، وتنمي دور مملكة البحرين كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقد في مجلس التنمية الاقتصادية، فقد تضمنت زيارة رئيس وزراء الجبل الأسود عقد اجتماعات متنوعة مع عدد من الجهات في المملكة لمناقشة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود.
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