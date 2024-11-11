رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود يزور مجلس التنمية الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بترسيخ‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬وموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬المواتية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وتنمي‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬اقتصادي‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.

‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فقد‭ ‬تضمنت‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬متنوعة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لمناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود‭.‬