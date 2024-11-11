منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن بنفت شريكا للمنتدى لنسخته القادمة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬مجددا

بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص

لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تحريك‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬للمرونة‭ ‬المناخية‭ ‬والطاقة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تعاون‭ ‬شركة‭ (‬بنفت‭) ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الابتكار‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬واع‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭. ‬ومع‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬ستنضم‭ ‬بنفت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة؛‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإقليميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمناخ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬معًا‭. ‬حيث‭ ‬سيناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬القضايا‭ ‬والمواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمؤثرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬صافي‭ ‬الصفر‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المالية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬بنفت‭) ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بنفت‭ ‬تجاه‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المهمة،‭ ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬نلعبه‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬تأثيرنا‭ ‬البيئي‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭. ‬وأضاف‭ ‬الجناحي؛‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬الهادفة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬لوطننا‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومينيكيشنس،‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬لمنتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بشركة‭ (‬بنفت‭) ‬كشريك‭ ‬للمنتدى،‭ ‬وإن‭ ‬تفانيها‭ ‬وإخلاصها‭ ‬وفي‭ ‬الابتكار‭ ‬المستدام‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للتمويل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتوافق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬همتنا‭ ‬لدفع‭ ‬المبادرات‭ ‬المناخية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬توضح‭ ‬الحلول‭ ‬الصديقة‭ ‬عبر‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالنمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬