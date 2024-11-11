منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن بنفت شريكا للمنتدى لنسخته القادمة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام شركة (بنفت)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمعاملات المالية الإلكترونية في البحرين، شريكا في المنتدى الذي ستنطلق نسخته الثالثة القادمة، في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2025 في مملكة البحرين.
ويعقد المنتدى مجددا
بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص
لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة للتركيز على هدف المنتدى الذي يحمل شعار «تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة» وهو ما يعكس تعاون شركة (بنفت) ودورها الفاعل في دعم هذه المشاريع ذات الابتكار المستدام في القطاع المالي في البحرين، ويسهم ذلك في دفع مسيرة المملكة نحو اقتصاد رقمي واع في شؤون البيئة. ومع سجل حافل في تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، ستنضم بنفت إلى مجموعة متنوعة؛ تضم أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال الإقليميين من مختلف القطاعات، وخبراء الاستدامة والمناخ في هذا المنتدى معًا. حيث سيناقش المشاركون القضايا والمواضيع الرئيسية والمؤثرة لتحقيق أهداف صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك كيفية تعزيز الممارسات المالية المستدامة، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال، الرئيس التنفيذي لشركة (بنفت) عبدالواحد الجناحي: «إن التعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يؤكد التزام بنفت تجاه التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ومن خلال دعم هذه المنصة المهمة، فإننا نهدف إلى تعزيز الوعي بالدور المهم الذي نلعبه لتعزيز الاستدامة المالية من خلال حلول مبتكرة تقلل من تأثيرنا البيئي مع تمكين البحرين من المضي نحو اقتصاد رقمي. وأضاف الجناحي؛ ونحن نتطلع إلى المساهمة في المناقشات الهادفة، التي من شأنها أن تساعد في رسم خريطة مستقبل مستدام لوطننا والمنطقة». من جهتها قالت ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة «يسعدنا أن نرحب بشركة (بنفت) كشريك للمنتدى، وإن تفانيها وإخلاصها وفي الابتكار المستدام ضمن النظام البيئي للتمويل الرقمي في البحرين يتوافق تماماً مع همتنا لدفع المبادرات المناخية والاجتماعية القابلة للتنفيذ، توضح الحلول الصديقة عبر المعاملات المالية الدور الحاسم للقطاع المالي في النهوض بالنمو المستدام».
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