الملكية للأعمال الإنسانية تطلق مبادرة (فلس يغير حياة) مع شركة الخدمات المالية العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)AFS

تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وسامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬سيعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتمكين‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونُثمن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭ ‬للأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬المكفولين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬النبيلة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمجتمع‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬عملياتنا‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مكاتبنا‭ ‬الإقليمية‭. ‬