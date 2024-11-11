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الملكية للأعمال الإنسانية تطلق مبادرة (فلس يغير حياة) مع شركة الخدمات المالية العربية

11/11/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭) ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تنفيذ‭ ‬مُبادرة‭ ‬‮«‬فلس‭ ‬يُغير‭ ‬حياة‮»‬‭ ‬لاستقطاع‭ ‬فلسًا‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬معاملة‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬الذكية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التبرع‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬المكتسب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬لدعم‭ ‬جهودها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬للأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وسامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬سيعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتمكين‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونُثمن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭ ‬للأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬المكفولين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬النبيلة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمجتمع‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬عملياتنا‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مكاتبنا‭ ‬الإقليمية‭. ‬

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