اللواء محمد بن دينه: الواجبات جزء من بناء الشخصية الوطنية المسؤولة والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي ضرورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد اللواء محمد بن دينه، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، أهمية تعرف المواطن على واجباته بجانب حقوقه، مشيراً إلى أن هذا التوازن يعكس الوعي المطلوب لتحقيق مجتمع قوي ومتماسك، موضحاً أن التوعية بالواجبات تعد جزءا أساسيا من بناء الشخصية الوطنية المسؤولة، وأشار إلى التهديدات التي تواجه المجتمعات الخليجية من خلال الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه التحديات بوعي وشفافية.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين على هامش ندوة دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي، وتحدث اللواء بن دينه عن دور الوعي السياسي في بناء مجتمع حيوي وقوي، مشدداً على أنه في ظل التحديات المعاصرة مثل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي يصبح الوعي السياسي أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفاً أن الوعي السياسي يمكن أن يكون بمثابة درع يحمي المجتمعات من التحديات المختلفة.
وأبرز اللواء بن دينه أهمية تعزيز المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات. ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وأوضح أن التعامل الواعي مع الفضاء الرقمي يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز الأمان المجتمعي، وفيما يتعلق بالتواصل المجتمعي والإعلام الرقمي، شدد اللواء بن دينه على ضرورة التعامل مع الإعلام الرقمي بشكل واعٍ، مؤكداً أن ذلك يساعد في تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي.
وأوضح أن استخدام الإعلام الرقمي بشكل صحيح يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز الوعي ونشر المعلومات الصحيحة، فالوعي السياسي وواجبات المواطن هما عنصران أساسيان في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشددا على ضرورة أن يكون المواطنون واعين للتحديات الرقمية وأن يتعاملوا معها بوعي وشفافية، فتعزيز المسؤولية الوطنية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
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