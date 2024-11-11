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اللواء محمد بن دينه: الواجبات جزء من بناء الشخصية الوطنية المسؤولة والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي ضرورة

11/11/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬أهمية‭ ‬تعرف‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬واجباته‭ ‬بجانب‭ ‬حقوقه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬يعكس‭ ‬الوعي‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬قوي‭ ‬ومتماسك،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬التوعية‭ ‬بالواجبات‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬بوعي‭ ‬وشفافية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ندوة‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬وتحدث‭ ‬اللواء‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬حيوي‭ ‬وقوي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة‭ ‬مثل‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يصبح‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬درع‭ ‬يحمي‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأبرز‭ ‬اللواء‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬وقوي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭. ‬ودعا‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬الواعي‭ ‬مع‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمان‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬شدد‭ ‬اللواء‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬واعٍ،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداة‭ ‬فعالة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة،‭ ‬فالوعي‭ ‬السياسي‭ ‬وواجبات‭ ‬المواطن‭ ‬هما‭ ‬عنصران‭ ‬أساسيان‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قوي‭ ‬ومتماسك،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطنون‭ ‬واعين‭ ‬للتحديات‭ ‬الرقمية‭ ‬وأن‭ ‬يتعاملوا‭ ‬معها‭ ‬بوعي‭ ‬وشفافية،‭ ‬فتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المستدامة‭.‬

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