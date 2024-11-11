رئيس الأمن العام يزور منتجع حوار ويتفقد إجراءات الأمن والسلامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، يرافقه الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك، بزيارة تفقدية صباح أمس، لمشروع منتجع حوار الذي سيتم افتتاحه قريبا، حيث كان في الاستقبال
الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب في شركة بريق الرتاج رئيس مجلس ادارة شركة فنادق حوار.
وأكد رئيس الأمن العام أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للوقوف على التدابير الأمنية وإجراءات السلامة في مختلف المنشآت والمرافق الحيوية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويعزز السلامة العامة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع السياحية الكبرى التي تقام في مملكة البحرين في رفد القطاع السياحي ومستهدفات التنمية السياحية في المملكة.
وخلال الزيارة، تفقد رئيس الأمن العام مرافق المنتجع، واطلع على البنى التحتية الأمنية، وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، والخطط والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين هذا المشروع الحيوي ومرتاديه.
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