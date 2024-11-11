رئيس الأمن العام يزور منتجع حوار ويتفقد إجراءات الأمن والسلامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ويعزز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ومستهدفات‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬مرافق‭ ‬المنتجع،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأمنية،‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬وإدارة‭ ‬الطوارئ،‭ ‬والخطط‭ ‬والتدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬ومرتاديه‭.‬