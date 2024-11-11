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رئيس الأمن العام يزور منتجع حوار ويتفقد إجراءات الأمن والسلامة

11/11/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬يرافقه‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك،‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬لمشروع‭ ‬منتجع‭ ‬حوار‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬قريبا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال
الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬فنادق‭ ‬حوار‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ويعزز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ومستهدفات‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬مرافق‭ ‬المنتجع،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأمنية،‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬وإدارة‭ ‬الطوارئ،‭ ‬والخطط‭ ‬والتدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬ومرتاديه‭.‬

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