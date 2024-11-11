جامعة الخليج العربي تحصل على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 21001:2018

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصلت جامعة الخليج العربي على شهادتي (
ISO 9001:2015)
لنظام إدارة الجودة، و(
ISO 21001:2018) لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق والفحص والاختبار والاعتماد، ودراسة ومراجعة العمليات والإجراءات بكل الأقسام الأكاديمية والإدارية والمراكز بشكل شمولي.
وعزا رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد هذا الإنجاز إلى
الجهود الدؤوبة التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة للحفاظ على سير العملية التعليمية بشكل مستدام، والالتزام بأفضل الممارسات التعليمية المبتكرة وفق معايير جودة التعليم العالمية، إلى جانب الاحترافية في التعامل مع المخاطر المحتملة أو الظروف غير المتوقعة، والسعي الجاد نحو تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جاهزية الجامعة لمواجهة المخاطر المحتملة بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة الطموحة.
وأضاف موضحاً: «لا شك أن حصول الجامعة على هاتين الشهادتين
يُعدُّ دليلًا واضحًا على مدى التزامها بتعزيز البيئة الأكاديمية المرنة، وحرصها الدائم على ضمان التطوير الأكاديمي والإداري المستمرين، وجاهزيتها لإدارة المخاطر والتعامل مع الحوادث غير المتوقعة وقدرتها على الاستجابة بفاعلية لأي حالة طارئة؛ مما يؤكد سعيها الحثيث نحو حماية مصالح الطلاب والأكاديميين والإداريين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات الجامعة ويسهم في تعزيز موقعها الريادي في القطاع التعليمي خليجياً وعالمياً» مؤكداً حرص الجامعة على المراجعة المستمرة لكفاءة وفعالية الأداء، وضمان انسجام العمليات مع الخطط الإستراتيجية والتوجهات العامة لسياسة الجودة، إلى جانب الحرص على تبني أفضل المعايير في إدارة العملية التعليمية.
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