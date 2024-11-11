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جامعة الخليج العربي تحصل على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 21001:2018

11/11/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬شهادتي‭ (‬ ISO ‭ ‬9001:2015‭)‬‮
‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة،‭ ‬و‭(‬ ISO ‭ ‬21001:2018‭) ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خضوعها‭ ‬لإجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬والفحص‭ ‬والاختبار‭ ‬والاعتماد،‭ ‬ودراسة‭ ‬ومراجعة‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬بكل‭ ‬الأقسام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والمراكز‭ ‬بشكل‭ ‬شمولي‭.‬

وعزا‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى
الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالجامعة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬والالتزام‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬أو‭ ‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة،‭ ‬والسعي‭ ‬الجاد‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬الجامعة‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجامعة‭ ‬الطموحة‭.‬

وأضاف‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬هاتين‭ ‬الشهادتين‮
‬‭ ‬يُعدُّ‭ ‬دليلًا‭ ‬واضحًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرنة،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬التطوير‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإداري‭ ‬المستمرين،‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحوادث‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬بفاعلية‭ ‬لأي‭ ‬حالة‭ ‬طارئة؛‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬سعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬نحو‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬الطلاب‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والإداريين،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬إنجازات‭ ‬الجامعة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬خليجياً‭ ‬وعالمياً‮»‬‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬المراجعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لكفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬الأداء،‭ ‬وضمان‭ ‬انسجام‭ ‬العمليات‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬والتوجهات‭ ‬العامة‭ ‬لسياسة‭ ‬الجودة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭.‬

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