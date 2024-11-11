Tuesday, 12 November 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في ندوة ((التنمية السياسية)) حول ((دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي))

11/11/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مطالبات بتعزيز الوعي السياسي لمواجهة التحديات المتزايدة في المجتمعات

د. علي الرميحي: 60% من الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


نظم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬واتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬ندوة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد،‭ ‬وعيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬باتت‭ ‬مطلبًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المكتملة،‭ ‬وتجنب‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬للقرارات‭ ‬السياسية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬للتصدي‭ ‬للأخبار‭ ‬المضللة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والسياسيين‭ ‬أصبح‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬


وأضاف‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الانترنت‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬73 % ‭ ‬منهم‭ ‬66 % ‭ ‬يستخدمون‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بث‭ ‬مليار‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬يوميًا،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬تعتمد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتخصيص‭ ‬المحتوى،‭ ‬محذرًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬توظف‭ ‬للصالح‭ ‬العام،‭ ‬فستكلف‭ ‬المجتمع‭ ‬ثمنًا‭ ‬باهظًا‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أصبحت‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬مكافحة‭ ‬الأخبار‭ ‬المفبركة،‭ ‬وفهم‭ ‬توجهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يرافقه‭ ‬تحديات‭ ‬أخلاقية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخصوصية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أهمية‭ ‬دراسة‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬تجارب‭ ‬إعلامية‭ ‬فعالة‭ ‬ودقيقة‭ ‬رغم‭ ‬تحدياته‭ ‬مثل‭ ‬انتشار‭ ‬الأخبار‭ ‬المزيفة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وتأثير‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬أهمية‭ ‬الادراك‭ ‬لوجود‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬تشهدها‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانفتاح‭ ‬الكبير‭ ‬للثورة‭ ‬المعرفية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬عبر‭ ‬اكتساب‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجهات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬وكيفية‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬ادخال‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬بضرورة‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وادارة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الاخبار‭ ‬والدخول‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬الرسمية،‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬المعلومة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬وانطباعات‭ ‬الجمهور‭.‬

وكشف‭ ‬عبدالله‭ ‬بوحجي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬البحرين‭ ‬استخدمت‭ ‬خلال‭ ‬الــ6‭ ‬أشهر‭ ‬الماضية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬بعض‭ ‬الاخبار‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬وتقليص‭ ‬الوقت‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تلخيص‭ ‬الاخبار‭ ‬الطويلة‭ ‬جدًا‭ ‬وخاصةً‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأخبار،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التحرير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لوصول‭ ‬الخبر‭ ‬الرسمي‭ ‬الى‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬خارجها‭ ‬ووجودها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تعطي‭ ‬فرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توصيل‭ ‬المعلومة‭ ‬بطريقة‭ ‬محترفة‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتشرت‭ ‬الاشاعات‭ ‬وخبر‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تبادر‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يحتاج‭ ‬الموضوع‭ ‬الى‭ ‬تصحيح‭ ‬أو‭ ‬نفي‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬البحرينية‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬الاخبار‭ ‬لدى‭ ‬المصادر‭ ‬الموثوقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تجعل‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬المعلومة‭ ‬طرفا‭ ‬ثالثا،‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬التضليل‭ ‬وتزييف‭ ‬الأخبار‭ ‬موجود‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬الانتباه‭ ‬وتوظيف‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬لتحري‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بحذر‭ ‬ومراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬الزائف‭.‬

ودعا‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬ادخال‭ ‬الوعي‭ ‬باستخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬أجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬توفير‭ ‬اجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬لهم‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬يتعايشون‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبه‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لكونها‭ ‬دول‭ ‬مستهدفة‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نتعاطى‭ ‬مع‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬البعض‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬وينسى‭ ‬الواجبات،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬مصطلحات‭ ‬مثل‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬المطلقة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التعبير‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬رقابة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬ذلك‭ ‬أداة‭ ‬وخاصةً‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الأيدولوجيات‭ ‬والظروف‭ ‬والمعطيات‭ ‬الموجودة‭ ‬عبر‭ ‬التعصب‭ ‬الطائفي‭ ‬أو‭ ‬المذهبي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬الرسالة‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الرسائل‭ ‬الموجهة‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬مزاج‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬تستهدف‭ ‬الأمن‭ ‬وسياسة‭ ‬الدول،‭ ‬وفي‭ ‬وجود‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬حقيقي،‭ ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطط‭ ‬حقيقية‭ ‬لرؤيتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وتطرق‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬سرعة‭ ‬تطور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬للأطفال،‭ ‬مما‭ ‬أنتج‭ ‬تلوثا‭ ‬معلوماتيا‭ ‬ضمن‭ ‬التلوث‭ ‬البصري‭ ‬والسمعي‭ ‬بحيث‭ ‬تصلنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬الملوثة‭ ‬بغير‭ ‬رقيب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي،‭ ‬فهناك‭ ‬اشاعات‭ ‬ومعلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬خلفها‭ ‬أفراد‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬منظمات‭ ‬أيضًا‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬بتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإشاعات‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عامل‭ ‬مساعد‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الاشاعات‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬الاشاعة‭ ‬وتحليل‭ ‬محتواها‭ ‬وسرعة‭ ‬انتشارها،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تصل‭ ‬من‭ ‬35 % ‭ ‬الى‭ ‬40 % ‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أضاف‭ ‬راشد‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بتغيير‭ ‬نمط‭ ‬التحرير‭ ‬والمسميات‭ ‬الوظيفية‭ ‬للتماشي‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤها‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬سيتم‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبيّن‭ ‬الحمر‭ ‬أهمية‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الرافض‭ ‬للتغير‭ ‬سيواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستقبلًا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تقبل‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬مهامنا‭ ‬لخلق‭ ‬محتوى‭ ‬أوسع،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تغذية‭ ‬للإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬والشارع‭ ‬العربي‭ ‬بالمحتوى‭ ‬الحميد‭ ‬وإبعاد‭ ‬المشاهد‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فسيقلل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الصحفي‭.. ‬قال‭ ‬الحمر‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬إنتاجية‭ ‬الصحفي‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬فالأدوات‭ ‬الموجودة‭ ‬اليوم‭ ‬زادت‭ ‬إنتاجية‭ ‬الصحفي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬الروتين‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الاخبار‭ ‬عبر‭ ‬إضافة‭ ‬الابداع‭ ‬المرتفع‭ ‬والجودة‭ ‬والنوعية‭ ‬التي‭ ‬تشد‭ ‬انتباه‭ ‬القارئ‭ ‬حيث‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الصحفي‭ ‬الى‭ ‬صحفي‭ ‬شامل‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬ننادي‭ ‬به‭ ‬سابقًا‭.‬

وأكد‭ ‬الحمر‭ ‬رفض‭ ‬التقسيم‭ ‬إلى‭ ‬اعلام‭ ‬تقليدي‭ ‬واعلام‭ ‬جديد‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تطور‭ ‬نفسها‭ ‬اندثرت‭ ‬وانحسرت‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يواكب‭ ‬الاعلام‭ ‬التطور،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قوالب‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭. ‬

MENAFN11112024000055011008ID1108874049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث