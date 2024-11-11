في ندوة ((التنمية السياسية)) حول ((دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي))

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د. علي الرميحي: 60% من الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬





نظم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬واتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬ندوة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد،‭ ‬وعيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬باتت‭ ‬مطلبًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المكتملة،‭ ‬وتجنب‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬للقرارات‭ ‬السياسية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬للتصدي‭ ‬للأخبار‭ ‬المضللة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والسياسيين‭ ‬أصبح‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬





وأضاف‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الانترنت‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬73 % ‭ ‬منهم‭ ‬66 % ‭ ‬يستخدمون‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بث‭ ‬مليار‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬يوميًا،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬تعتمد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتخصيص‭ ‬المحتوى،‭ ‬محذرًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬توظف‭ ‬للصالح‭ ‬العام،‭ ‬فستكلف‭ ‬المجتمع‭ ‬ثمنًا‭ ‬باهظًا‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أصبحت‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬مكافحة‭ ‬الأخبار‭ ‬المفبركة،‭ ‬وفهم‭ ‬توجهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يرافقه‭ ‬تحديات‭ ‬أخلاقية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخصوصية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أهمية‭ ‬دراسة‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬تجارب‭ ‬إعلامية‭ ‬فعالة‭ ‬ودقيقة‭ ‬رغم‭ ‬تحدياته‭ ‬مثل‭ ‬انتشار‭ ‬الأخبار‭ ‬المزيفة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وتأثير‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي،‭ ‬أهمية‭ ‬الادراك‭ ‬لوجود‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬تشهدها‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانفتاح‭ ‬الكبير‭ ‬للثورة‭ ‬المعرفية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬عبر‭ ‬اكتساب‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجهات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬وكيفية‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬ادخال‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬بضرورة‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وادارة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الاخبار‭ ‬والدخول‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬الرسمية،‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬المعلومة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬وانطباعات‭ ‬الجمهور‭.‬

وكشف‭ ‬عبدالله‭ ‬بوحجي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬البحرين‭ ‬استخدمت‭ ‬خلال‭ ‬الــ6‭ ‬أشهر‭ ‬الماضية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬بعض‭ ‬الاخبار‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬وتقليص‭ ‬الوقت‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تلخيص‭ ‬الاخبار‭ ‬الطويلة‭ ‬جدًا‭ ‬وخاصةً‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأخبار،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التحرير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لوصول‭ ‬الخبر‭ ‬الرسمي‭ ‬الى‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬خارجها‭ ‬ووجودها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تعطي‭ ‬فرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توصيل‭ ‬المعلومة‭ ‬بطريقة‭ ‬محترفة‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتشرت‭ ‬الاشاعات‭ ‬وخبر‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تبادر‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يحتاج‭ ‬الموضوع‭ ‬الى‭ ‬تصحيح‭ ‬أو‭ ‬نفي‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬البحرينية‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬الاخبار‭ ‬لدى‭ ‬المصادر‭ ‬الموثوقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تجعل‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬المعلومة‭ ‬طرفا‭ ‬ثالثا،‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬التضليل‭ ‬وتزييف‭ ‬الأخبار‭ ‬موجود‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬الانتباه‭ ‬وتوظيف‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬لتحري‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بحذر‭ ‬ومراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬الزائف‭.‬

ودعا‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬ادخال‭ ‬الوعي‭ ‬باستخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬أجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬توفير‭ ‬اجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬لهم‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬يتعايشون‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبه‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لكونها‭ ‬دول‭ ‬مستهدفة‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نتعاطى‭ ‬مع‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬البعض‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬وينسى‭ ‬الواجبات،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬مصطلحات‭ ‬مثل‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬المطلقة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التعبير‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬رقابة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬ذلك‭ ‬أداة‭ ‬وخاصةً‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الأيدولوجيات‭ ‬والظروف‭ ‬والمعطيات‭ ‬الموجودة‭ ‬عبر‭ ‬التعصب‭ ‬الطائفي‭ ‬أو‭ ‬المذهبي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬الرسالة‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الرسائل‭ ‬الموجهة‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬مزاج‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬تستهدف‭ ‬الأمن‭ ‬وسياسة‭ ‬الدول،‭ ‬وفي‭ ‬وجود‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬حقيقي،‭ ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطط‭ ‬حقيقية‭ ‬لرؤيتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وتطرق‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬سرعة‭ ‬تطور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬للأطفال،‭ ‬مما‭ ‬أنتج‭ ‬تلوثا‭ ‬معلوماتيا‭ ‬ضمن‭ ‬التلوث‭ ‬البصري‭ ‬والسمعي‭ ‬بحيث‭ ‬تصلنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬الملوثة‭ ‬بغير‭ ‬رقيب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي،‭ ‬فهناك‭ ‬اشاعات‭ ‬ومعلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬خلفها‭ ‬أفراد‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬منظمات‭ ‬أيضًا‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬بتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإشاعات‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عامل‭ ‬مساعد‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الاشاعات‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬الاشاعة‭ ‬وتحليل‭ ‬محتواها‭ ‬وسرعة‭ ‬انتشارها،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تصل‭ ‬من‭ ‬35 % ‭ ‬الى‭ ‬40 % ‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أضاف‭ ‬راشد‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بتغيير‭ ‬نمط‭ ‬التحرير‭ ‬والمسميات‭ ‬الوظيفية‭ ‬للتماشي‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤها‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬سيتم‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبيّن‭ ‬الحمر‭ ‬أهمية‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الرافض‭ ‬للتغير‭ ‬سيواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستقبلًا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تقبل‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬مهامنا‭ ‬لخلق‭ ‬محتوى‭ ‬أوسع،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تغذية‭ ‬للإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬والشارع‭ ‬العربي‭ ‬بالمحتوى‭ ‬الحميد‭ ‬وإبعاد‭ ‬المشاهد‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فسيقلل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الصحفي‭.. ‬قال‭ ‬الحمر‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬إنتاجية‭ ‬الصحفي‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬فالأدوات‭ ‬الموجودة‭ ‬اليوم‭ ‬زادت‭ ‬إنتاجية‭ ‬الصحفي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬الروتين‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الاخبار‭ ‬عبر‭ ‬إضافة‭ ‬الابداع‭ ‬المرتفع‭ ‬والجودة‭ ‬والنوعية‭ ‬التي‭ ‬تشد‭ ‬انتباه‭ ‬القارئ‭ ‬حيث‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الصحفي‭ ‬الى‭ ‬صحفي‭ ‬شامل‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬ننادي‭ ‬به‭ ‬سابقًا‭.‬

وأكد‭ ‬الحمر‭ ‬رفض‭ ‬التقسيم‭ ‬إلى‭ ‬اعلام‭ ‬تقليدي‭ ‬واعلام‭ ‬جديد‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تطور‭ ‬نفسها‭ ‬اندثرت‭ ‬وانحسرت‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يواكب‭ ‬الاعلام‭ ‬التطور،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قوالب‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭. ‬