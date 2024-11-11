مؤتمر ((كوب 29)) ينطلق في ظل انسحاب ترامب من اتفاق باريس للمناخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لكن‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ستخيم‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬باكو‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬خروج‭ ‬واشنطن‭ ‬المرجّح‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬احترار‭ ‬المناخ،‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الطموح‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬للمؤتمر‭ ‬مختار‭ ‬باباييف‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬الحقيقة‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬باريس‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وصرّح‭ ‬باباييف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخراب‭. ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشكلات‭ ‬مستقبلية‭. ‬فتغير‭ ‬المناخ‭ ‬موجود‭. ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬أننا‭ ‬مستعدون‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعناها‭ ‬لأنفسنا‭. ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬سيمون‭ ‬ستيل‭ ‬إن‭ ‬تمويل‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬خيريا‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رالف‭ ‬ريغنفانو،‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لفانواتو‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تحمّل‭ (‬تبعات‭) ‬خروج‭ ‬زخم‭ ‬التحرّك‭ ‬العالمي‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬عن‭ ‬مساره‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مشكلة‭ ‬مشتركة‭ ‬لن‭ ‬تحل‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعاون‭ ‬دولي،‭ ‬وسنواصل‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬المقبل‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المسببة‭ ‬للتلوث‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وسيحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬بلدانها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬العالمية‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬سترسل‭ ‬أفغانستان‭ ‬وفدا‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬صفة‭ ‬مراقب‭. ‬ويؤكد‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬أن‭ ‬تغيب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وفوز‭ ‬ترامب،‭ ‬لن‭ ‬يؤثرا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬الجاري،‭ ‬خصوصا‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬جديد‭ ‬للتمويل‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمناخ‭ ‬للدول‭ ‬النامية‭. ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬المفاوضون‭ ‬الهدف‭ ‬المحدد‭ ‬بـ100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬تفاقم‭ ‬التبعات‭ ‬المناخية‭ ‬وإزالة‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬من‭ ‬اقتصاداتها‭.‬

وسيكون‭ ‬المبلغ‭ ‬والجهات‭ ‬المموِّلة‭ ‬والجهات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسية‭. ‬وقال‭ ‬أدونيا‭ ‬أيباري،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوغندي‭ ‬للتكتل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬صعب‭. ‬إنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمال‭. ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمال،‭ ‬يظهر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬حقيقتهم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يشكك‭ ‬بوجود‭ ‬ظاهرة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬تعهّد‭ ‬سحب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭. ‬لكن‭ ‬أيباري‭ ‬استبعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تأثيرات‭ ‬لانسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬أخرج‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وسنجد‭ ‬طريقة‭ ‬لإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفنا‮»‬‭.‬