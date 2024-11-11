بتكليف من جلالة الملك..نائب رئيس مجلس الوزراء يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نحن ملتزمون بحل القضية الفلسطينية باعتبارها ضرورة ملحة لحفظ حقوق جميع شعوب المنطقة

حث المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على التجاوب

الفاعل مع مبادرة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام

بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وأولياء‭ ‬العهود،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود،‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحرك‭ ‬إزاءها‭.‬

ونيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ألقى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬





بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬أداما‭ ‬بارو،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬غامبيا،‭ ‬رئيس‭ ‬القمة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو،‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬طه،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الحضور‭ ‬الكرام‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

فإنه‭ ‬ليشرفني‭ ‬أن‭ ‬أنقل‭ ‬إليكم‭ ‬تحيات‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وسيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬بنجاح‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭.‬

معربين‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬تجاه‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونؤكد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬دعمنا‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬النرويج‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لإنشاء‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتطبيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬

أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو،‭ ‬نجتمع‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬لأكثرَ‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وامتدت‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬التوترات‭ ‬والتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬إن‭ ‬الأزمةَ‭ ‬الإنسانيةَ‭ ‬مروعة،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يُحصى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الأرواح‭ ‬والإصابات‭ ‬والجوع‭ ‬والتشرد‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

وتفرض‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الخطيرة‭ ‬والملحة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة،‭ ‬والوفاء‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقانونية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬الدول،‭ ‬ومنع‭ ‬تصعيد‭ ‬الصراع،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنع‭ ‬تهجيرهم‭ ‬قسرياً‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬

أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬ووئام‭. ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة،‭ ‬ودعماً‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬تحث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وخاصة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

أولاً‭ - ‬التجاوب‭ ‬الفاعل‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬بالمنامة‭ ‬مايو‭ ‬المنصرم،‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

ثانياً‭ - ‬إرساء‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬وشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن،‭ ‬وفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وبدء‭ ‬جهود‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وتسهيل‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬الشرعي،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني‭ ‬للقدس،‭ ‬ومنع‭ ‬العنف‭ ‬والاستيطان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

ثالثاً‭ - ‬تخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ (‬1701‭) ‬بشأن‭ ‬لبنان‭ ‬بكافة‭ ‬بنوده،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الطائف‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيق‭ ‬واستقراره‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬مع‭ ‬تشجيع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬التوترات‭.‬

رابعاً‭ - ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭)‬،‭ ‬وبعثة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وإنشاء‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تحقيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬نجدد‭ ‬شكرنا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬على‭ ‬حُسن‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬حرصنا‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭ ‬شاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولمختلف‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المتضررين،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والتجارية‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬العالمية‭.‬

سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفقنا‭ ‬جميعاً‭ ‬لما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والسلام‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬شعوبنا‭ ‬وبلداننا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة،‭ ‬وعالم‭ ‬أكثر‭ ‬عدلاً‭ ‬وسلاماً‭ ‬واحتراماً‭ ‬للحقوق‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية‭. ‬شكراً‭ ‬لكم‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،،