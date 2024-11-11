مقتل 11 مسلحا وإصابة رجلي أمن في تبادل لإطلاق النار في (مانيبور) شمال شرقي الهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 11 - 11 (كونا) -- قتل 11 مسلحا وأصيب رجلا أمن إثر تبادل لإطلاق النار خلال مواجهة مع قوات الأمن الهندية في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن مسؤولين ان 11 مسلحا مشتبها بهم قتلوا واصيب رجلين من قوة شرطة الاحتياطي المركزي الهندية في تبادل لإطلاق النار في (جاكورادور كارونج) في منطقة (بوروبيكرا) في محافظة (جيريبام) بولاية (مانيبور).
وجاء الاشتباك اثر مهاجمة المسلحين مركز شرطة (بوروبيكرا) ومعسكر قوة شرطة الاحتياطي المركزي الواقع بجانبه بشكل عشوائي كما احرق المسلحون العديد من المتاجر وهاجموا بعض المنازل.
وتصدت قوات الامن للمسلحين واندلع تبادل إطلاق نار كثيف ما ادى الى مقتل 11 مسلحا واصابة رجلين من قوات الامن.
وفرضت السلطات حظر التجول في المنطقة قائلة ان هناك مخاوف من حدوث اضطرابات أو أعمال شغب وخطر جسيم على الأرواح البشرية والممتلكات بسبب الأنشطة غير القانونية لأعمال الشغب.
واندلعت في (جيريبام) اعمال عنف في اعقاب العثور على جثة مشوهة لمزارع في حقل في يونيو الماضي ما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم واللجوء في مخيمات الإغاثة.
وكانت الولاية شهدت اعمال عنف عرقية منذ مايو من العام الماضي ما ادى الى مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف. (النهاية)
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