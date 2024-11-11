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مقتل 11 مسلحا وإصابة رجلي أمن في تبادل لإطلاق النار في (مانيبور) شمال شرقي الهند

11/11/2024 2:42:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 11 (كونا) -- قتل 11 مسلحا وأصيب رجلا أمن إثر تبادل لإطلاق النار خلال مواجهة مع قوات الأمن الهندية في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن مسؤولين ان 11 مسلحا مشتبها بهم قتلوا واصيب رجلين من قوة شرطة الاحتياطي المركزي الهندية في تبادل لإطلاق النار في (جاكورادور كارونج) في منطقة (بوروبيكرا) في محافظة (جيريبام) بولاية (مانيبور).
وجاء الاشتباك اثر مهاجمة المسلحين مركز شرطة (بوروبيكرا) ومعسكر قوة شرطة الاحتياطي المركزي الواقع بجانبه بشكل عشوائي كما احرق المسلحون العديد من المتاجر وهاجموا بعض المنازل.
وتصدت قوات الامن للمسلحين واندلع تبادل إطلاق نار كثيف ما ادى الى مقتل 11 مسلحا واصابة رجلين من قوات الامن.
وفرضت السلطات حظر التجول في المنطقة قائلة ان هناك مخاوف من حدوث اضطرابات أو أعمال شغب وخطر جسيم على الأرواح البشرية والممتلكات بسبب الأنشطة غير القانونية لأعمال الشغب.
واندلعت في (جيريبام) اعمال عنف في اعقاب العثور على جثة مشوهة لمزارع في حقل في يونيو الماضي ما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم واللجوء في مخيمات الإغاثة.
وكانت الولاية شهدت اعمال عنف عرقية منذ مايو من العام الماضي ما ادى الى مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف. (النهاية)

أ ت ك / ف ا س



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