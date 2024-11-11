ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 11 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في (الرياض) أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى آيات الشكر ووافر الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وحسن وفادة عكست ما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية تمتد إلى عقود طويلة.
وأؤكد أن مبادرة بلدكم الشقيق في استضافة هذه القمة الهامة بمشاركة واسعة رفيعة المستوى وفي ظلِّ ظروف بالغة الدقة تمر بها منطقتنا أكدت المكانة المرموقة والدور المحوري اللذين تحظى بهما المملكة العربية السعودية الشقيقة في المنظومة الإقليمية والدولية مثمنا عاليا الترتيبات الاستثنائية والجهود المشهودة في إعداد وتنظيم هذه القمة آملا في أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عنها في تحقيق السلام العادل والشامل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأشقاء في الأراضي الفلسطينية واتساعه ليشمل الجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي يشكِّل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
وختاما أدعو المولى (عزَّ وجلَّ) أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية ويمدَّكم بعونه وتوفيقه لتواصلوا قيادة مسيرة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على طريق الرفعة والتقدم والازدهار والإسهام بدوركم المشهود في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.
والله يحفظكم ويرعاكم".
(النهاية)
ط أ ب
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