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ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين

11/11/2024 2:42:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في (الرياض) أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى آيات الشكر ووافر الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وحسن وفادة عكست ما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية تمتد إلى عقود طويلة.
وأؤكد أن مبادرة بلدكم الشقيق في استضافة هذه القمة الهامة بمشاركة واسعة رفيعة المستوى وفي ظلِّ ظروف بالغة الدقة تمر بها منطقتنا أكدت المكانة المرموقة والدور المحوري اللذين تحظى بهما المملكة العربية السعودية الشقيقة في المنظومة الإقليمية والدولية مثمنا عاليا الترتيبات الاستثنائية والجهود المشهودة في إعداد وتنظيم هذه القمة آملا في أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عنها في تحقيق السلام العادل والشامل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأشقاء في الأراضي الفلسطينية واتساعه ليشمل الجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي يشكِّل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
وختاما أدعو المولى (عزَّ وجلَّ) أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية ويمدَّكم بعونه وتوفيقه لتواصلوا قيادة مسيرة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على طريق الرفعة والتقدم والازدهار والإسهام بدوركم المشهود في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.
والله يحفظكم ويرعاكم".
(النهاية)

ط أ ب




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