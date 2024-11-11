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ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى أخيه سمو ولي العهد السعودي

11/11/2024 2:42:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية شكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

وإذ أغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في (الرياض) أود أن أعبر لسموكم عن جزيل الشكر ووافر الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة جسَّدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية وأواصر القربى التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
كما يطيب لي أن أسجل بالغ التقدير للجهود المشهودة في إعداد وتنظيم هذه القمة الهامة في ظلِّ ظروف بالغة الدقة وأحداث إقليمية ودولية متسارعة وبمشاركة دولية واسعة رفيعة المستوى أكدت المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة متطلعا إلى أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة في ظلِّ استمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من مساس بسيادة وسلامة أراضيها وما يهدد أمن المنطقة واستقرارها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وختاما أدعو الله تعالى لسموكم بدوام التوفيق ووافر الصحة وتمام العافية وأن تبقى المملكة العربية السعودية الشقيقة دار أمن وأمان ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة ولشعبها الشقيق موصول الرفعة والرقي.
والله يحفظكم". (النهاية)

ط أ ب




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