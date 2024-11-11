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(زين) تحقق أرباحا صافية بلغت 136 مليون دينار خلال تسعة أشهر من العام الحالي

11/11/2024 2:42:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت مجموعة زين للاتصالات اليوم الاثنين تحقيقها أرباحا بلغت 136 مليون دينار كويتي (نحو 442 مليون دولار) بنمو نسبته 6 في المئة بربحية بلغت 31 فلسا للسهم الواحد عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح في بيان صحفي ان نمو النتائج المالية جاء نتيجة الالتزام المستمر بالخطط الاستراتيجية عن هذه الفترة وعبر النهج الواضح في بناء نماذج أعمال تواكب الطموحات والتوقعات في ظل التطورات والتحديات المتنامية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أسواق المنطقة.
وأضاف الفريح أن الإيرادات المجمعة نمت بنسبة 4 في المئة لتصل إلى نحو 45ر1 مليار دينار (نحو 7ر4 مليار دولار) وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الاستهلاكات 505 ملايين دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) للتسعة أشهر.
وأوضح أن المجموعة تلتزم بدورها في المساهمة بدعم مسيرة التحول الرقمي في أسواقها لتعزيز البنية التحتية الرقمية والدفع بجهود بناء الاقتصاد الرقمي كجزء من الاقتصاد القائم على المعرفة وفي الوقت ذاته تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها حيث قامت مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي ان "نمو النتائج المالية يبرز ما تتمتع به عملياتنا من قدرات تنافسية وما قمنا به من مبادرات وخطوات استباقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات إذ حافظنا على مكانتنا السوقية الرائدة بفضل جهودنا المستمرة في التركيز على المرونة التشغيلية وتحسين كفاءة عملياتنا".
وأشار الخرافي إلى أن قوة الأداء التشغيلي دفعت بإيرادات المجموعة إلى تحقيق أعلى مستوى لها في الـ15 عاما الأخيرة عن فترة التسعة أشهر وفترة الربع الثالث إذ نجحت المجموعة في دفع مبادراتها الاستراتيجية في كافة قطاعات النمو الجديدة وعززت عملياتها في القطاع الرقمي.
وذكر ان عمليات المجموعة الرئيسية سجلت نموا قويا عن فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة إذ دفعت عمليات زين الكويت بأرباحها الصافية بنسبة 9 في المئة وقفزت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين السعودية بنسبة 116 في المئة ودفعت عمليات زين العراق أرباحها الصافية الفصلية إلى مستويات نمو قوية بتسجيلها ارتفاعا بنسبة 82 في المئة ونمت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين الأردن بنسبة 6 في المئة. (النهاية)

ف ه / ا ع ب




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