نتائج مميزة لرماة الكويت في بطولتي (سمو ولي العهد) السنوية للرماية و(العربية لأسلحة الخرطوش)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- حقق رماة وراميات الكويت نتائج لافتة في بطولة سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش والمتواصلتين حاليا بمجمع ميادين (صباح الأحمد) الأولمبي للرماية بمشاركة 15 دولة خليجية وعربية.
ففي البطولة العربية تمكن الرامي الكويتي ناصر المقلد من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات (تراب) لفردي الرجال متقدما على مواطنه عبدالرحمن الفيحان الذي نال الميدالية الفضية بينما نال الميدالية البرونزية الرامي العماني حسين الشحومي.
وتمكن رماة منتخب
الكويت والمكون من ناصر المقلد وطلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان من احراز الميدالية الذهبية لذات المسابقة للفرق فيما فاز منتخب عمان والذي مثله الرماة حسين الشحومي وبطي الشبلي وسعود الخاطري بالميدالية الفضية في حين نال البرونزية منتخب قطر والمكون من الرماة محمد الرميحي وراشد العذبة وعلي العذبة.
وفي منافسات السيدات لرماية (تراب) للفردي تمكنت الرامية الكويتية سارة الحوال من التتويج بالميدالية الذهبية مواصلة تألق الكويت في البطولة فيما نالت البحرينية مروة بوعركي ومواطنتها مريم السليطي المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ونالت سيدات البحرين الميدالية الذهبية الاولى لبلادهن بالبطولة بعد فوز الراميات مريم السليطي ومروة بوعركي وفاطمة نصرالله بالمركز الأول لمنافسات رماية (تراب) للفرق بينما نال منتخب الكويت والمكون من الراميات ساره الحوال وشهد الحوال وريم الزمانان الميدالية الفضية في حين اقتنصت راميات قطر وهن ميثة البنعلي وخلود الخلف وآمنة العبدالله الميدالية البرونزية.
اما بطولة سمو ولي العهد والتي خصصت للرماة الكويتيين ولمنافسات الفردي فقط فأسفرت عن فوز الرامي عبدالرحمن الفيحان بالميدالية الذهبية بمسابقة رماية (تراب) فيما نال الفضية الرامي عبدالعزيز الديحاني بينما جاء الرامي خالد المضف ثالثا محرزا البرونزية.
وفي نفس المسابقة لفئة السيدات توجت الرامية المتألقة سارة الحوال بالميدالية الذهبية فيما احرزت الرامية شهد الحوال الفضية بينما نالت الرامية ريم الزمانان المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفاز الرامي حمد النمشان بذهبية مسابقة رماية (المسدس ضغط هواء 10 متر) لفئة الرجال متقدما على الرامي علي المطيري الذي نال الفضية في حين ذهبت البرونزية للرامي سعد العجمي.
وأحرزت الرامية غزلان علي الميدالية الذهبية لمنافسات رماية (المسدس ضغط هواء 10 متر) للسيدات في حين حصدت الرامية عذاري البلوشي الميدالية الفضية بينما نالت الرامية إسراء بهمن الميدالية البرونزية.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح في تصريح صحفي ان البطولتين تشهدان مشاركة مميزة من أهم أبطال الكويت والدول الخليجية والعربية ما أسهم بقوة المنافسات مشيدا بالانجازات الكبيرة لرماة الكويت والخليج بهذا التجمع الرياضي العربي الكبير.
وقال الشيخ سلمان إن نجاح بطولتي سمو ولي العهد والعربية يكمن بهذه المشاركة الكبيرة والارقام المميزة التي حققها الرماة العرب بالمسابقات حتى الان منوها بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة الكويتية وبدعم الهيئة العامة للرياضة وجميع جهات الدولة للبطولة الغالية.
من جانبه أشار أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي في تصريح مماثل الى أن إحراز رماة الكويت لخمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضيتان) في البطولة العربية وتسجيلهم أرقاما مميزة في بطولة سمو ولي العهد يعد انجازا لافتا واستمرارا لتألق رماة الكويت محليا وخارجيا.
وتقدم العصيمي بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على رعايته لهذه البطولة الغالية معربا عن أمله بتحقيق رماة الكويت لمزيد من الميداليات في مسابقات البطولة التي تستمر حتى الجمعة المقبل.
بدورها أعربت الرامية غزلان علي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها الغامرة بتحقيقها الميدالية الذهبية لمسابقة رماية المسدس ضمن بطولة سمو ولي العهد والتي اتسمت بالقوة والمنافسة العالية مشيرة الى أن هذا الفوز سيمثل دافعا لها لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.(النهاية)
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