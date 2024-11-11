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نتائج مميزة لرماة الكويت في بطولتي (سمو ولي العهد) السنوية للرماية و(العربية لأسلحة الخرطوش)

11/11/2024 2:42:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- حقق رماة وراميات الكويت نتائج لافتة في بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش والمتواصلتين حاليا بمجمع ميادين (صباح الأحمد) الأولمبي للرماية بمشاركة 15 دولة خليجية وعربية.
ففي البطولة العربية تمكن الرامي الكويتي ناصر المقلد من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات (تراب) لفردي الرجال متقدما على مواطنه عبدالرحمن الفيحان الذي نال الميدالية الفضية بينما نال الميدالية البرونزية الرامي العماني حسين الشحومي.
وتمكن رماة منتخب الكويت والمكون من ناصر المقلد وطلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان من احراز الميدالية الذهبية لذات المسابقة للفرق فيما فاز منتخب عمان والذي مثله الرماة حسين الشحومي وبطي الشبلي وسعود الخاطري بالميدالية الفضية في حين نال البرونزية منتخب قطر والمكون من الرماة محمد الرميحي وراشد العذبة وعلي العذبة.
وفي منافسات السيدات لرماية (تراب) للفردي تمكنت الرامية الكويتية سارة الحوال من التتويج بالميدالية الذهبية مواصلة تألق الكويت في البطولة فيما نالت البحرينية مروة بوعركي ومواطنتها مريم السليطي المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ونالت سيدات البحرين الميدالية الذهبية الاولى لبلادهن بالبطولة بعد فوز الراميات مريم السليطي ومروة بوعركي وفاطمة نصرالله بالمركز الأول لمنافسات رماية (تراب) للفرق بينما نال منتخب الكويت والمكون من الراميات ساره الحوال وشهد الحوال وريم الزمانان الميدالية الفضية في حين اقتنصت راميات قطر وهن ميثة البنعلي وخلود الخلف وآمنة العبدالله الميدالية البرونزية.
اما بطولة سمو ولي العهد والتي خصصت للرماة الكويتيين ولمنافسات الفردي فقط فأسفرت عن فوز الرامي عبدالرحمن الفيحان بالميدالية الذهبية بمسابقة رماية (تراب) فيما نال الفضية الرامي عبدالعزيز الديحاني بينما جاء الرامي خالد المضف ثالثا محرزا البرونزية.
وفي نفس المسابقة لفئة السيدات توجت الرامية المتألقة سارة الحوال بالميدالية الذهبية فيما احرزت الرامية شهد الحوال الفضية بينما نالت الرامية ريم الزمانان المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفاز الرامي حمد النمشان بذهبية مسابقة رماية (المسدس ضغط هواء 10 متر) لفئة الرجال متقدما على الرامي علي المطيري الذي نال الفضية في حين ذهبت البرونزية للرامي سعد العجمي.
وأحرزت الرامية غزلان علي الميدالية الذهبية لمنافسات رماية (المسدس ضغط هواء 10 متر) للسيدات في حين حصدت الرامية عذاري البلوشي الميدالية الفضية بينما نالت الرامية إسراء بهمن الميدالية البرونزية.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح في تصريح صحفي ان البطولتين تشهدان مشاركة مميزة من أهم أبطال الكويت والدول الخليجية والعربية ما أسهم بقوة المنافسات مشيدا بالانجازات الكبيرة لرماة الكويت والخليج بهذا التجمع الرياضي العربي الكبير.
وقال الشيخ سلمان إن نجاح بطولتي سمو ولي العهد والعربية يكمن بهذه المشاركة الكبيرة والارقام المميزة التي حققها الرماة العرب بالمسابقات حتى الان منوها بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة الكويتية وبدعم الهيئة العامة للرياضة وجميع جهات الدولة للبطولة الغالية.
من جانبه أشار أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي في تصريح مماثل الى أن إحراز رماة الكويت لخمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضيتان) في البطولة العربية وتسجيلهم أرقاما مميزة في بطولة سمو ولي العهد يعد انجازا لافتا واستمرارا لتألق رماة الكويت محليا وخارجيا.
وتقدم العصيمي بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على رعايته لهذه البطولة الغالية معربا عن أمله بتحقيق رماة الكويت لمزيد من الميداليات في مسابقات البطولة التي تستمر حتى الجمعة المقبل.
بدورها أعربت الرامية غزلان علي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها الغامرة بتحقيقها الميدالية الذهبية لمسابقة رماية المسدس ضمن بطولة سمو ولي العهد والتي اتسمت بالقوة والمنافسة العالية مشيرة الى أن هذا الفوز سيمثل دافعا لها لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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