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رئيس (اتحاد الصحفيين الخليجيين) يؤكد أهمية دراسة تأثير التكنولوجيا على الإعلام

11/11/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 11 (كونا) -- اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي اليوم الاثنين أهمية دراسة تأثير التكنولوجيا على الإعلام مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في بناء تجارب إعلامية فعالة ودقيقة رغم تحدياته مثل انتشار الأخبار المزيفة وتأثيرها على الوعي السياسي.
جاء ذلك في كلمة القاها الشايجي خلال ندوة نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية واتحاد الصحفيين الخليجيين بعنوان "دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي" بحضور وزير الاعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي.
وأعرب الشايجي عن سعادته بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية في تنظيم هذه الندوة مؤكدا أنها تأتي ضمن استراتيجية اتحاد الصحفيين الخليجيين لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في المنطقة.
وأشاد الشايجي بدور المعهد وإدارته التنفيذية في دعم هذه الفعالية وبجهود مجلس الادارة والأمانة العامة للاتحاد في تطوير برامج نوعية تدعم الإعلام الخليجي في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أكد أن الاتحاد يدرك أهمية توظيف هذه التقنيات بشكل مسؤول وآمن لبناء وعي سياسي متقدم بين الجمهور الخليجي معربا عن أمله في أن تكون هذه الندوة انطلاقة لسلسلة من النقاشات حول الفرص والتحديات التي تواجه الإعلام الخليجي.
من ناحيته شدد رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور علي الرميحي في كلمة له على ضرورة تعزيز الوعي السياسي لمواجهة التحديات المتزايدة في المجتمعات مشيرا إلى أن سرعة الوصول إلى الأفراد باتت مطلبا أساسيا لمنع انتشار المعلومات غير الصحيحة أو غير المكتملة وتجنب سوء الفهم للقرارات السياسية.
كما أشار الرميحي إلى الحاجة الملحة للتصدي للأخبار المضللة معتبرا أن دور الإعلاميين والسياسيين أصبح حيويا في هذا الإطار.
ولفت الى ان الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 73 بالمئة من سكان العالم يستخدمون الإنترنت و66 بالمئة منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مع بث مليار ساعة من الفيديوهات يوميا.
واوضح أن أكثر من 60 بالمئة من الشركات تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وتخصيص المحتوى محذرا من أن التقنية الحديثة إن لم توظف للصالح العام ستكلف المجتمع ثمنا باهظا.
واضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة في توجيه الرأي العام حول أبرز الأحداث العالمية لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا متزايدا في تشكيل الوعي السياسي من خلال تحليل البيانات الضخمة ومكافحة الأخبار المفبركة وفهم توجهات الرأي العام إلا أن هذا يرافقه تحديات أخلاقية تتعلق بالخصوصية.
وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين حيث تناولت الأولى "أهمية وتأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي على الوعي السياسي" أما الثانية فناقشت "مستقبل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة". (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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