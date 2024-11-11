رئيس (اتحاد الصحفيين الخليجيين) يؤكد أهمية دراسة تأثير التكنولوجيا على الإعلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 11 - 11 (كونا) -- اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي اليوم الاثنين أهمية دراسة تأثير التكنولوجيا على الإعلام مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في بناء تجارب إعلامية فعالة ودقيقة رغم تحدياته مثل انتشار الأخبار المزيفة وتأثيرها على الوعي السياسي.
جاء ذلك في كلمة القاها الشايجي خلال ندوة
نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية واتحاد الصحفيين الخليجيين بعنوان "دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي السياسي" بحضور وزير
الاعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي.
وأعرب الشايجي عن سعادته بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية في تنظيم هذه الندوة مؤكدا أنها تأتي ضمن استراتيجية اتحاد الصحفيين الخليجيين لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في المنطقة.
وأشاد الشايجي بدور المعهد وإدارته التنفيذية في دعم هذه الفعالية وبجهود مجلس الادارة والأمانة العامة للاتحاد في تطوير برامج نوعية تدعم الإعلام الخليجي في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أكد أن الاتحاد يدرك أهمية توظيف هذه التقنيات بشكل مسؤول وآمن لبناء وعي سياسي متقدم بين الجمهور الخليجي معربا عن أمله في أن تكون هذه الندوة انطلاقة لسلسلة من النقاشات حول الفرص والتحديات التي تواجه الإعلام الخليجي.
من ناحيته شدد رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور علي الرميحي في كلمة له على ضرورة تعزيز الوعي السياسي لمواجهة التحديات المتزايدة في المجتمعات مشيرا إلى أن سرعة الوصول إلى الأفراد باتت مطلبا أساسيا لمنع انتشار المعلومات غير الصحيحة أو غير المكتملة وتجنب سوء الفهم للقرارات السياسية.
كما أشار الرميحي إلى الحاجة الملحة للتصدي للأخبار المضللة معتبرا أن دور الإعلاميين والسياسيين أصبح حيويا في هذا الإطار.
ولفت الى ان الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 73 بالمئة من سكان العالم يستخدمون الإنترنت و66 بالمئة منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مع بث مليار ساعة من الفيديوهات يوميا.
واوضح أن أكثر من 60 بالمئة من الشركات تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وتخصيص المحتوى محذرا من أن التقنية الحديثة إن لم توظف للصالح العام ستكلف المجتمع ثمنا باهظا.
واضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة في توجيه الرأي العام حول أبرز الأحداث العالمية لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا متزايدا في تشكيل الوعي السياسي من خلال تحليل البيانات الضخمة ومكافحة الأخبار المفبركة وفهم توجهات الرأي العام إلا أن هذا يرافقه تحديات أخلاقية تتعلق بالخصوصية.
وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين حيث تناولت الأولى "أهمية وتأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي على الوعي السياسي" أما الثانية فناقشت "مستقبل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة". (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
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