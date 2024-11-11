وزير الخارجية السعودي: العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 11 (كونا) -- قال وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة.
وذكر وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية أن المجتمع الدولي تقاعس عن ايقاف الحرب في غزة مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في ايقاف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين وضرورة رفع القيود عن وصول المساعدات إلى غزة داعيا إلى تسريع الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في أداء واجبه بشكل فعال مبينا انه تم تقديم تقرير لعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة خلال العام الماضي "ودفعنا الدول للاعتراف بفلسطين".
وطالب وزير الخارجية السعودي بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين "والا نمنح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة" مبينا ان استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة.
وأضاف أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة مشددا على ضرورة ايجاد حل دائم يرسخ السلام في المنطقة.
وأكد أن صدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول إلى حل. (النهاية)
ع ش / ف ا س
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