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وزير الخارجية السعودي: العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة

11/11/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة.
وذكر وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية أن المجتمع الدولي تقاعس عن ايقاف الحرب في غزة مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في ايقاف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين وضرورة رفع القيود عن وصول المساعدات إلى غزة داعيا إلى تسريع الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في أداء واجبه بشكل فعال مبينا انه تم تقديم تقرير لعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة خلال العام الماضي "ودفعنا الدول للاعتراف بفلسطين".
وطالب وزير الخارجية السعودي بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين "والا نمنح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة" مبينا ان استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة.
وأضاف أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة مشددا على ضرورة ايجاد حل دائم يرسخ السلام في المنطقة.
وأكد أن صدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول إلى حل. (النهاية)

ع ش / ف ا س




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