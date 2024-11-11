وزير الخارجية الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 11 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة للعمل مع الإدارة الامريكية الجديدة.
جاء ذلك في منتدى (باريس للسلام) الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في قصر (شايو) ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء بهدف التركيز على الحاجة الملحة للعمل الجماعي وأهمية البحث عن أرضية مشتركة من أجل التصدي للتحديات الحالية وتقديم مبادرات تهدف إلى إدارة التحديات العالمية.
وقال بارو "أعتقد أنه لا ينبغي علينا أن نحكم على الادارة الامريكية الجديدة مسبقا ولكنه يجب أن نعطي أنفسنا الوقت للعمل معها" مؤكدا استعداد بلاده للعمل معها خصوصا فيما يخص الملف الاوكراني - الروسي.
واشار الوزير الفرنسي الى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وفرنسا مشددا على "الحاجة الماسة لمواصلة دعم اوكرانيا لمواجهة روسيا" قائلا "سيكون هناك الكثير ليخسره العالم إذا ما فرضت روسيا شريعة الأقوى".
كما تطرق بارو الى ضرورة ايقاف إطلاق النار في غزة ولبنان وذلك بعد أيام قليلة من رحلته إلى الشرق الأوسط مشيرا الى جهود بلاده المتواصلة نحو تنفيذ حل الدولتين.
ويواصل المنتدى على مدى يومين التركيز على الحوكمة الدولية للمنافع العامة العالمية كالزراعة والمعادن الانتقالية والتقاسم العادل للمنافع في مجال الصحة العامة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدا من التنسيق بشأن التعاون بين دول العالم لتضع الأساس للسلام المستدام من خلال الحوار. (النهاية)
م ع / ف ا س
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