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وزير الخارجية الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديده

11/11/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة للعمل مع الإدارة الامريكية الجديدة.
جاء ذلك في منتدى (باريس للسلام) الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في قصر (شايو) ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء بهدف التركيز على الحاجة الملحة للعمل الجماعي وأهمية البحث عن أرضية مشتركة من أجل التصدي للتحديات الحالية وتقديم مبادرات تهدف إلى إدارة التحديات العالمية.
وقال بارو "أعتقد أنه لا ينبغي علينا أن نحكم على الادارة الامريكية الجديدة مسبقا ولكنه يجب أن نعطي أنفسنا الوقت للعمل معها" مؤكدا استعداد بلاده للعمل معها خصوصا فيما يخص الملف الاوكراني - الروسي.
واشار الوزير الفرنسي الى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وفرنسا مشددا على "الحاجة الماسة لمواصلة دعم اوكرانيا لمواجهة روسيا" قائلا "سيكون هناك الكثير ليخسره العالم إذا ما فرضت روسيا شريعة الأقوى".
كما تطرق بارو الى ضرورة ايقاف إطلاق النار في غزة ولبنان وذلك بعد أيام قليلة من رحلته إلى الشرق الأوسط مشيرا الى جهود بلاده المتواصلة نحو تنفيذ حل الدولتين.
ويواصل المنتدى على مدى يومين التركيز على الحوكمة الدولية للمنافع العامة العالمية كالزراعة والمعادن الانتقالية والتقاسم العادل للمنافع في مجال الصحة العامة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدا من التنسيق بشأن التعاون بين دول العالم لتضع الأساس للسلام المستدام من خلال الحوار. (النهاية)

م ع / ف ا س




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