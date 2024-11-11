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(الأيام الثقافية الطاجيكية) تنطلق في الكويت بمعرض يضم صورا ومنتجات تراثية وحرفا يدوية

11/11/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الاثنين فعاليات (الأيام الثقافية الطاجيكية) التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارة طاجيكستان لدى الكويت وذلك من خلال معرض يضم لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية ومنتجات تراثية وحرفا يدوية.
وافتتح المعرض في مكتبة الكويت الوطنية أمين عام المجلس الدكتور محمد الجسار وسفير طاجيكستان زبيدالله زبيدوف وسفيرة الثقافة الطاجيكية مطلوباخان ستاريان بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية.
وقال الدكتور الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فعالية (الأيام الثقافية الطاجيكية) تأتي في أعقاب زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إلى الكويت قبل أسبوع وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرا الثقافة إحدى أهم الوسائل لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب.
وأوضح ان افتتاح المعرض يشكل انطلاقة للفعاليات ويستمر يومين ويليه حفل للفرقة الوطنية للموسيقى والفنون في طاجيكستان على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي ثم تختتم الفعاليات بحفل موسيقي كلاسيكي طاجيكي يوم الأربعاء المقبل في مركز اليرموك الثقافي.
بدوره قال السفير زبيدوف في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف المجتمع الكويتي بالثقافة والتقاليد الطاجيكية عبر اللوحات والصور الفنية والحرف اليدوية وعروض الأزياء التقليدية بالإضافة إلى أمسيات موسيقية وفلكلورية.
وأكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل الثقافات معبرا عن شكره للكويت حكومة وشعبا على استضافتهم لـ(الأيام الثقافية الطاجيكية).(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




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