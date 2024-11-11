(الأيام الثقافية الطاجيكية) تنطلق في الكويت بمعرض يضم صورا ومنتجات تراثية وحرفا يدوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الاثنين فعاليات (الأيام الثقافية الطاجيكية) التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارة طاجيكستان لدى الكويت وذلك من خلال معرض
يضم لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية ومنتجات تراثية وحرفا يدوية.
وافتتح المعرض في مكتبة الكويت الوطنية أمين عام المجلس الدكتور محمد الجسار وسفير طاجيكستان زبيدالله زبيدوف وسفيرة الثقافة الطاجيكية مطلوباخان ستاريان بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية.
وقال الدكتور الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فعالية (الأيام الثقافية الطاجيكية) تأتي في أعقاب زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إلى الكويت قبل أسبوع وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرا الثقافة إحدى أهم الوسائل لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب.
وأوضح ان افتتاح المعرض يشكل انطلاقة للفعاليات ويستمر يومين ويليه حفل للفرقة الوطنية للموسيقى والفنون في طاجيكستان على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي ثم تختتم الفعاليات بحفل موسيقي كلاسيكي طاجيكي يوم الأربعاء المقبل في مركز اليرموك الثقافي.
بدوره قال السفير زبيدوف في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف المجتمع الكويتي بالثقافة والتقاليد الطاجيكية عبر اللوحات والصور الفنية والحرف اليدوية وعروض الأزياء التقليدية بالإضافة إلى أمسيات موسيقية وفلكلورية.
وأكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل الثقافات معبرا عن شكره للكويت حكومة وشعبا على استضافتهم لـ(الأيام الثقافية الطاجيكية).(النهاية)
ش ه د / ط أ ب
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