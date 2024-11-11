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المملكة تترأس المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم - جريدة الوطن السعودية

11/11/2024 2:41:49 PM
(MENAFN- Al Watan) انتُخب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، بصفته ممثلًا عن المملكة - ثقةً بمكانتها الدولية وفاعليتها في مجال الملكية الفكرية - ليترأس المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في مدينة الرياض، بحضور ممثلين عن 193 دولة من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يعد المؤتمر المرحلة النهائية للمفاوضات الخاصة بالمعاهدة، التي تهدف إلى توحيد الأنظمة العالمية لتسجيل التصاميم، ويستغرق 12 يوم عمل (11-22 نوفمبر 2024).
وتؤدي رئاسة المؤتمر دورًا مهمًا في الإشراف على أعماله ولجانه الداخلية، وتسهيل المفاوضات، وتقريب وجهات نظر الدول أعضاء المنظمة، وتشجيعهم على الوصول لإقرار صك المعاهدة، التي تعد إطارًا قانونيًا دوليًا لتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل التصاميم لدى أعضاء المنظمة، مما يعود بالنفع على المصممين من الأفراد المبدعين والمبدعات والقطاع الخاص لتسجيل حقوق ملكياتهم الفكرية.
ويأتي هذا الاختيار تقديرًا للجهود البارزة التي بذلتها المملكة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار، إذ يشكل دور المملكة في هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمبدعين والمستثمرين في المجالات الإبداعية، مما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام.
كما يعكس هذا المؤتمر التزام المملكة العربية السعودية بدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.

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