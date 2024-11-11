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مركبات أمنية كهربائية بواحة الإعلام

11/11/2024 2:41:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عزّزت وزارة الداخلية منظومتها الأمنية بمركبات أمنية كهربائية في مقر واحة الإعلام بنسختها الثامنة بمدينة الرياض، التي تُقام تزامنًا مع انعقاد القمة العربية - الإسلامية غير العادية.
وتأتي المركبات الأمنية الكهربائية ضمن مشاركة وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام - في واحة الإعلام؛ لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن واحة الإعلام إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ لإتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة، بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.

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