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5 مناطق الأقل إنتاجا بمزارع الخضروات

11/11/2024 2:41:32 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مناطق حائل، وتبوك، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، وجازان، النسبة الأقل في إنتاج مزارع الخضروات، وفاق إنتاج منطقة الرياض إنتاج 11 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والباحة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة بـ31%، في وقت بلغ إنتاج مزراع الخضروات 2533 طنًا.
مساحة المزارع
كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي، مساحة وإنتاج مزارع الخضروات العضوية وتحت التحول، حيث بلغ إجمالي مساحة المزارع 270 هكتار، منها 141 مساحة المزارع تحت التحول بـ52%، مقابل 129 مساحة المزارع العضوية بـ48%، وحصدت مناطق تبوك والحدود الشمالية وجازان، وحائل، والجوف ((صفر))، مساحة مزارع الخضروات العضوية وتحت التحول.
استحواذ الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إنتاج مزارع الخضروات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المزارع 779 طنًا بـ31%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 440 طنًا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 391 طنًا بـ15%، والباحة رابعًا، بإجمالي 225 طنًا بـ9%، وعسير خامسًا، بإجمالي 148 طنًا بـ6%.
وتصدرت منطقة حائل أقل مناطق المملكة إنتاج مزارع الخضروات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المزارع 4 طن بـ0.15%، وحلت جازان ثانيًا، بإجمالي 18 طنًا بـ0.71%، وتبوك ثالثًا، بإجمالي 25 طنًا بـ1%، والحدود الشمالية رابعًا، بإجمالي 47 طنًا بـ2%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 52 طنًا بـ2.05%.
مساحة المزارع
سيطرت منطقة الرياض على مساحات المزارع العضوية لإنتاج الخضروات بـ36%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ31%، ومنطقة القصيم ثالثًا بـ16%، ومنطقة عسير رابعًا بـ8%، وجاءت الجوف خامسًا بـ4%، بينما تصدرت الحدود الشمالية مساحة مزارع الخضروات تحت التحول بـ24%، وحلت المدينة المنورة ثانيًا بـ17%، والباحة ثالثًا بـ13%، والرياض رابعًا بـ11%، ومكة المكرمة خامسًا بـ10.63%.
مزارع ومناطق
2533 طنًا إنتاج مزارع الخضروات
270 هكتار مساحة مزراع الخضروات
إنتاج الرياض يفوق 11 منطقة مجتمعة
5 مناطق الأقل إنتاجًا
%52 مساحة المزارع تحت التحول
الأكثر إنتاجًا
الرياض: 31%
الشرقية: 17%
المدينة المنورة: 15%
الباحة: 9%
عسير: 6%
الأقل إنتاجًا
حائل: 0.15%
جازان: 0.71%
تبوك: 1%
الحدود الشمالية: 2%
مكة المكرمة: 2.05%

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