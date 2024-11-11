أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3087 طنا، منها 2004 أطنان من الخضار، و854 طن فواكه، و228 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 10 و30 قرشا، والجزر 40 و50 قرشا، والخيار 15و35 قرشا، والزهرة 20 و35 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 40 و65 قرشا.-(بترا)
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