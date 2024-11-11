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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

11/11/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3087 طنا، منها 2004 أطنان من الخضار، و854 طن فواكه، و228 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 10 و30 قرشا، والجزر 40 و50 قرشا، والخيار 15و35 قرشا، والزهرة 20 و35 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 40 و65 قرشا.-(بترا)

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