ارتفاع معدل التضخم في الأردن

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين أول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً تراكمياً للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.56% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 نقطة مئوية مقابل 109.78 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.81 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 108.88 لنفس الفترة من عام 2023.



وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 21.38%، و "المياه والصرف الصحي "بنسبة 7.34%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 6.77%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى" بنسبة 4.82%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات "الفواكه والمكسرات" بانخفاض نسبتة (6.92%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (6.31%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (3.04%)، و"الوقود والانارة" بنسبة (2.74%).



وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 11.60%، والمياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الايجارات" بنسبة 3.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.53%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه مجموعات "اللحوم والدواجن" بنسبة (1.81%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (1.24%)، و"الثقافة والترفية" بنسبة (0.95%)، و"النقل" بنسبة (0.72%)، و"الوقود والانارة" بنسبة (0.65%).

