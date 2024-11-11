ارتفاع معدل التضخم في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين أول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً تراكمياً للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.56% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 نقطة مئوية مقابل 109.78 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.81 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 108.88 لنفس الفترة من عام 2023.
وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 21.38%، و "المياه والصرف الصحي "بنسبة 7.34%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 6.77%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى" بنسبة 4.82%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات "الفواكه والمكسرات" بانخفاض نسبتة (6.92%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (6.31%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (3.04%)، و"الوقود والانارة" بنسبة (2.74%).
وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 11.60%، والمياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الايجارات" بنسبة 3.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.53%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه مجموعات "اللحوم والدواجن" بنسبة (1.81%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (1.24%)، و"الثقافة والترفية" بنسبة (0.95%)، و"النقل" بنسبة (0.72%)، و"الوقود والانارة" بنسبة (0.65%).
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