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CFI تحقق إنجازًا جديدًا بتجاوز حجم التداول حاجز التريليون دولار في الربع الثالث من العام 2024

11/11/2024 2:40:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تواصل شركة CFI، مزود التداول عبر الإنترنت الرائد في المنطقة، تعزيز زخمها القوي الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2024، حيث حققت إنجازات استثنائية وأرقامًا قياسية جديدة خلال الربع الثالث من نفس العام. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام CFI الدائم بالابتكار والتميّز في عالم التداول عبر الإنترنت المتطور باستمرار.

أداء حطّم الأرقام القياسية:

في الربع الثالث من العام 2024، حققت CFI حجم تداول استثنائي بلغ 1.03 تريليون دولار، مسجلةً بذلك نموًا لافتًا بنسبة 34.47٪ مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، وزيادة كبيرة بنسبة 129.4٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. ويعكس هذا الأداء غير المسبوق نجاح المبادرات الإستراتيجية للشركة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق، مع مواصلة تقديم حلول تداول استثنائية لعملائها.

وشهدت المجموعة توسعًا سريعًا في قاعدة عملائها، حيث ارتفعت نسبة الحسابات الممولة 45.93٪ منذ الربع الثاني من العام 2024، وبنسبة 128.75٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. كما زادت الحسابات النشطة بنسبة 28٪ خلال هذا الربع، وبنسبة 110٪ على أساس سنوي، مما يعكس جهود CFI المستمرة في التركيز على استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، مدعومة بمبادرات مبتكرة لتعزيز مشاركة العملاء.

توسيع الحضور العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية

في الربع الثالث من العام 2024، عززت CFI حضورها العالمي من خلال شراكات إستراتيجية دعمت ريادتها وأبرزت رؤية علامتها التجارية:

●الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يأتي هذا التعاون لدعم الفعاليات في الإمارة، مما يعزز مكانة CFI كشركة رائدة محليًا ويؤكد التزامها بدعم الثقافة المحلية.
●مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي: في إطار شراكتها المستمرة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كانت CFI الشريك الرسمي لمباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة التي أقيمت في يوليو، مما يعزز حضورها ودعمها للفعاليات العالمية في الإمارات.
●لويس هاميلتون كسفير عالمي للعلامة التجارية: الإعلان عن انضمام لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، كسفير عالمي للعلامة التجارية يمثل إنجازًا بارزًا لـ CFI. ومن خلال التعاون مع أيقونة في رياضة سباق السيارات، تعزز CFI ارتباط علامتها التجارية بقيم التميز والدقة والمرونة.
●رعاية UFC FIGHT NIGHT: في إطار شراكتها مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ساهمت مشاركة CFI في UFC Fight Night خلال الربع الثالث، في انتشارها عالميًا وعززت حضورها في رياضات النخبة.
●تمديد الشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم (JFA): تؤكد CFI التزامها بتطوير الرياضة الإقليمية من خلال رعايتها المستمرة للدوري الأردني للمحترفين، الذي أصبح الآن يحمل اسم "الدوري الأردني للمحترفين - CFI" للمواسم الثلاثة المقبلة.

التوسع الاستراتيجي والهيمنة في السوق

- الاستحواذ في أذربيجان: في خطوة استراتيجية رئيسية، استحوذت CFI على شركة AzFinance İnveŞtisiya Şirkəti - AzFinance Investment Company، لتصبح بذلك أول شركة تداول عالمية تنشئ وجودًا محليًا مرخصًا في أذربيجان. ويعكس هذا الاستحواذ التزام CFI بخدمة الأسواق المحلية وتوسيع نطاق وصولها، مما يتيح للعملاء خدمات تداول محلية متميّزة.

- التوسع في الإمارات العربية المتحدة: وسّعت CFI عملياتها المحلية، من مقرها الرئيسي في دبي إلى أبوظبي، مما رسخ مكانتها كمزود رائد للتداول عبر الإنترنت في كافة أنحاء الإمارات.

نظرة مستقبلية

علّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI، على الإنجازات البارزة للمجموعة في الربع الثالث من العام 2024، قائلاً:“لقد عكس الربع الثالث التزام فريقنا وابتكاره، مما دفعنا لتحقيق آفاق جديدة وأسّس قاعدة قوية للنمو المستقبلي. ومع دخولنا الربع الرابع، نركّز على استمرارية هذا الزخم من خلال توسيع نطاق وصولنا، وتعزيز شراكاتنا، وتجاوز توقعات عملائنا باستمرار. وتظل أولوياتنا الإستراتيجية محورية حول تقديم قيمة استثنائية وحلول تداول مبتكرة، لتعزيز مكانتنا كشريك موثوق للتداول عبر الإنترنت للمتداولين حول العالم."

مع دخول CFI الربع الرابع، يظل التركيز على النمو الاستراتيجي، وتوسيع نطاق السوق، وتقديم حلول تداول متقدمة. من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات، والالتزام بنجاح العملاء، تستعد CFI لمواصلة مسارها التصاعدي وإعادة تعريف معايير التميّز في مجال التداول.

حول مجموعة سي أف أي المالية
مجموعة سي أف أي المالية هي المزود الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمات التداول عبر الإنترنت، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتقود CFI المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت في مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. كما أبرمت المجموعة شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مما يدل على التزامها بتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.

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