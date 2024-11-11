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رجال الأعمال تلتقي وفد من بلدية بولا دي سيرو الاسبانية

11/11/2024 2:40:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين لقاء مع أنجل أنطونيو غارسيا غونزاليس، محافظ بلدية بول دي سيرو في أستورياس – إسبانيا ، اليوم، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الأردن وبلدية بول دي سيرو الإسبانية، ولتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن العلاقات الأردنية الإسبانية ترتبط بتاريخ عريق وصداقة متينة منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعززها العلاقات الوثيقة والارتباط الصديق بين العائلتين الملكيتين والشعبين والتي مازالت متأصلة، ومستمرة بالتوسع في كلا البلدين.

وثمن الطباع موقف مملكة إسبانيا من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين الشقيقة ووقوفها بجانب الأشقاء الفلسطينيين واللبنانين والدفاع عنهم ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي يرتكبها، والتي أحدثت توترات جيوسياسية في المنطقة وأثرت على الاقتصادات المحيطة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني لديه منعة وحصافة مالية قوية تتصدى لأي تحديات خارجية تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتبقى الأردن منطقة آمنة ومستقرة وتتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الإقليم، كما تتمتع بمناطق أثرية وعريقة تجذب السياح من كل أقطار العالم.

وأشار الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تجمعها مجلس أعمال أردني إسباني منذ عام 1994 إلى المزيد من التعاون في تعزيز العلاقات الأردنية الإسبانية من خلال توقيع اتفاقيات تجمع مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين بمزيد من التعاون في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية بما يصب في مصلحة البلدين، وفي مواصلة التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص في الأردن وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات الإسبانية المحدودة في الاردن في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأكد ان الوفد الأردني حريص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدية بول دي سيرو في أستورياس والتعرف على الفرص الاستثمارية في بلدية، كما أشار إلى حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسبانيا والذي بلغ مايقارب 460 مليون دولار في عام 2023، حيث أكد إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الإسباني.

من جانبه، أكد غونزاليس حرصه على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاردن والبلدية ، والتي تعد دون مستوى الطموح على الرغم من العلاقات السياسية القوية والمواقف الانسانية التي تجمع البلدين خاصة في العدوان الذي يتعرض له لبنان و قطاع غزة، فلا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض غونزاليس الفرص الاستثمارية في البلدية خاصة في قطاع الالبان والعقارات والسياحة، والمميزات التي تقدمها للمستثمرين من ناحية تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في البلدية، و تقديم تسهيلات ضريبية للاستثمارات خاصة في قطاع السياحة و العقار في الوقت الحالي، وأشار الى أبرز الشركات الإسبانية المستثمرة في الأردن خاصة في قطاع تصنيع الألبان و الفولاذ والطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة.

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