رجال الأعمال تلتقي وفد من بلدية بولا دي سيرو الاسبانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين لقاء مع أنجل أنطونيو غارسيا غونزاليس، محافظ بلدية بول دي سيرو في أستورياس – إسبانيا ، اليوم، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الأردن وبلدية بول دي سيرو الإسبانية، ولتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن العلاقات الأردنية الإسبانية ترتبط بتاريخ عريق وصداقة متينة منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعززها العلاقات الوثيقة والارتباط الصديق بين العائلتين الملكيتين والشعبين والتي مازالت متأصلة، ومستمرة بالتوسع في كلا البلدين.
وثمن الطباع موقف مملكة إسبانيا من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين الشقيقة ووقوفها بجانب الأشقاء الفلسطينيين واللبنانين والدفاع عنهم ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي يرتكبها، والتي أحدثت توترات جيوسياسية في المنطقة وأثرت على الاقتصادات المحيطة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني لديه منعة وحصافة مالية قوية تتصدى لأي تحديات خارجية تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتبقى الأردن منطقة آمنة ومستقرة وتتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الإقليم، كما تتمتع بمناطق أثرية وعريقة تجذب السياح من كل أقطار العالم.
وأشار الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تجمعها مجلس أعمال أردني إسباني منذ عام 1994 إلى المزيد من التعاون في تعزيز العلاقات الأردنية الإسبانية من خلال توقيع اتفاقيات تجمع مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين بمزيد من التعاون في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية بما يصب في مصلحة البلدين، وفي مواصلة التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص في الأردن وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات الإسبانية المحدودة في الاردن في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأكد ان الوفد الأردني حريص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدية بول دي سيرو في أستورياس والتعرف على الفرص الاستثمارية في بلدية، كما أشار إلى حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسبانيا والذي بلغ مايقارب 460 مليون دولار في عام 2023، حيث أكد إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الإسباني.
من جانبه، أكد غونزاليس حرصه على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاردن والبلدية ، والتي تعد دون مستوى الطموح على الرغم من العلاقات السياسية القوية والمواقف الانسانية التي تجمع البلدين خاصة في العدوان الذي يتعرض له لبنان و قطاع غزة، فلا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
واستعرض غونزاليس الفرص الاستثمارية في البلدية خاصة في قطاع الالبان والعقارات والسياحة، والمميزات التي تقدمها للمستثمرين من ناحية تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في البلدية، و تقديم تسهيلات ضريبية للاستثمارات خاصة في قطاع السياحة و العقار في الوقت الحالي، وأشار الى أبرز الشركات الإسبانية المستثمرة في الأردن خاصة في قطاع تصنيع الألبان و الفولاذ والطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة.
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