تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن واسبانيا

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، مع محافظ مدينة سييرو الاسبانية انجيل أنطونيو جونزاليس والوفد المرافق، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الأردن واسبانيا يتمتعان بعلاقات قوية بمختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتعزيز التواصل بين مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.



واشار لأهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم في محافظة سييرو، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.



وأعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد الغرفة لتشكيل وفد اقتصادي يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية لزيارة محافظة سييرو الإسبانية التي تقع في منطقة أستورياس شمال مملكة اسبانيا، لتقصي الفرص الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وإيجاد اسواق غير تقليدية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.



وبين أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من الطموحات، رغم توفر الفرص والامكانيات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، وايجاد أدوات فاعلة تُسهم في تنشيطها وازالة اية صعوبات تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.

وأشار الحاج توفيق الى قرار اتحاد الغرف العربية لانشاء الغرفة العربية الاسبانية بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان العربية واسبانيا، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى التحديات المستقبلية الاقتصادية، خصوصا في ظل ما يتمتع بها الجانبان من مقومات تجارية واقتصادية واستثمارية كبيرة.



من جهته، أكد محافظ سييرو الاسبانية انجيل أنطونيو جونزاليس وجود رغبم لاقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني بمجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والفرص الاقتصادية وفتح آفاق جديدة واستكشاف أسواق جديدة، وتطوير مشاريع مشتركة.



وأشار جونزاليس، إلى أن طبيعة محافظة سييرو وتنوعها يفتح المجال لتعاون مع الأردن وأقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات مثل التعليم والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحديد واللحوم والمواشي والالبان والاجبان، وانواع الفواكة وغيرها، لافتا الى ان هذا التنوع يعزز من إمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، ويتيح فرصًا لتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للطرفين.



من جانبهم، شدد اعضاء مجلس ادإرة الغرفة الحضور على ضرورة التركيز على قطاع السياحة والسياحة التعليمية والثقافية بين الجانبين، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر مؤكدين أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأشاروا إلى أن السياحة، بما في ذلك السياحة الثقافية والتعليمية، تشكل فرصة هامة للتبادل بين البلدين، خاصة في ضوء تاريخ الأردن الغني ومعالمه السياحية المميزة، كما أشاروا إلى المعالم السياحية المتنوعة في سييرو الإسبانية، التي تتمتع بمقومات سياحية فريدة، ما يجعلها وجهة سياحية جذابة، كما ان تنوع هذه المعالم يمكن أن يوفر فرصًا لتبادل الخبرات والبرامج السياحية بين البلدين، ويشجع على تنظيم زيارات سياحية مشتركة.



حضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، ومديرة بلدية سييرو ماريا إيزابيل جونزاليس، ونائب رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة الاسبانية في المملكة ريتا النمري.