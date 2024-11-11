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أيلة تختتم بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للجولف

11/11/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت فعاليات بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للجولف يوم الجمعة 8 تشرين ثاني/نوفمبر، التي تُعدّ من أكبر بطولات جولات الجولف للهواة في العالم، واستضافها ملعب نادي أيلة للجولف في العقبة لأول مرة. شهدت البطولة مشاركة واسعة من لاعبين محليين وعالميين.
وقد توج "ستيف كليفتون" بالمركز الأول في البطولة بعد حصوله على 38 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني "جو ميندوزا" برصيد 36 نقطة، وحقق "يحيى بركات" المركز الثالث بحصوله على 35 نقطة.
وفي هذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للجولف المهندس سهل دودين: "نحن فخورون باحتضان هذه البطولة المرموقة بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، وهو ما يعزز مكانة أيلة كوجهة رئيسية لرياضة الجولف في المنطقة والعالم."
وأضاف دودين أن أيلة كانت على أتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة التي شهدت منافسة مثيرة ومشوقة، متمنياً أن تكون بداية لبطولات أخرى قادمة تزيد من فرص ظهور مواهب جديدة في رياضة الجولف.
بدوره، قال الدكتور تانر إريم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية في العقبة: "سعداء بإقامة هذا الحدث لأول مرة في العقبة، ونأمل أن يصبح جزءًا من الأجندة الرياضية هنا. لقد كنا فخورين بالترحيب بالعديد من المتنافسين في أنطاليا، ونتطلع إلى خلق المزيد من الذكريات الرائعة في هذا العام أيضًا".
ومن بين 118 بطولة تأهيلية في 67 دولة حول العالم، سيتأهل الفائزون إلى نهائي كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف، الذي سيقام في ديسمبر في منتجع جلوريا سيرينيتي في أنطاليا، بتركيا.
وتعد أيلة وجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى في رياضة الجولف، حيث سبق ونظمت بطولة أيلة المختلطة للجولف والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، و بطولة "الرحلة إلى الأردن" جولة مينا تور للجولف في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمتد ملعب أيلة للجولف الحائز على جوائز على 800 ألف متر مربع، ويتكون من طرق خضراء تتخللها بحيرات بلورية، اضافة الى وجود تغييرات مهمة في الارتفاع وحفر في جميع الاتجاهات.
ويضم نادي الجولف أكاديمية تقدم خدمات خاصة من الدرجة الأولى، والتعليم الجماعي، وخدمات التدريب من قبل محترفين مؤهلين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين لجميع لاعبي

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