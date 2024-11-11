شركات أردنية ناشئة تختتم مشاركتها في ملتقى بيبان بالسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتم ملتقى
بيبان 2024 الذي أقيم في الرياض- المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 5 - 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بتنظيم الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أعماله، حيث شاركت مجموعة من الشركات الأردنية الناشئة في أعمال باب الشركات الريادية بهذا الملتقى من بين 500 شركة ابتكارية وريادية ناشئة من مختلف دول العالم، ومنها شركات كانت تلقت دعماً فنيا وماليا من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث اشتمل الملتقى على ورشات إرشادية وجلسات تشبيك مختلف الجهات الاستثمارية والتمويلية السعودية والدولية.
وأعربت المدير العام لشركة الخبرات المتعددة الأردنية منى استانبولي، عن أهمية المشاركة في هذا الملتقى والتي جاءت لأول مرة في اكتشاف فرص النمو والشراكات المحتملة، حيث تم لقاء عدد من الجهات وحاضنات الأعمال مما أتاح للشركة فهماً أعمق لمتطلبات السوق السعودي، ومعلومات قيمة حول الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لدخول السوق السعودي في قطاع الخدمات الإدارية والهندسية، مما يدعم خططهم المستقبلية للتوسع في المملكة العربية السعودية.
كما أضاف المدير التنفيذي لشركة تصدير للاستشارات الإدارية السيد محمد عربيات، أن بوابة التجارة الإلكترونية في الملتقى ساعدت الشركة بشكل كبير على بناء قنوات تواصل جديدة مع مختلف الشركات الراغبة بالتصدير، حيث تم التعرف إلى مزودي خدمة التجارة الإلكترونية التي تشمل بوابات الدفع والمتاجر الإلكترونية.
بدوره، أكد المدير العام لشركة أبو الحاج للتدريب السيد وائل أبو الحاج، أن المشاركة في هذا الملتقى فتحت آفاقا جديدة لزيادة إمكانية التعاون المشترك مع جهات دولية وسعودية عدة، مما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشادت سارة البطاينة من شركة لنشبكسي الأردنية الناشئة، بالملتقى وأهميته في التفاعل مع مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين المحتملين وخبراء اقتصاديين مما عزز الرؤى المكتسبة من هذه المشاركة القيمة، في التعرف إلى خصائص سوق المملكة العربية السعودية والخطوات الاستراتيجية لضمان نجاح تصدير أعمالها الى السوق السعودي.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وعدد من حاضنات الأعمال الأردنية، ساهمت في مشاركة شركات ريادية ناشئة في هذا الملتقى الدولي لريادة الأعمال، مما انعكس على تواجد أردني فاعل بحضور 1350 عارضاً، يمثلون شركات استشارية وجهات تمويلية دولية وشركات ريادية ناشئة. وجلسات حوارية شارك قيها 250 متحدثا من مختلف دول العالم.
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