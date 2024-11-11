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شركات أردنية ناشئة تختتم مشاركتها في ملتقى بيبان بالسعودية

11/11/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتم ملتقى بيبان 2024 الذي أقيم في الرياض- المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 5 - 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بتنظيم الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أعماله، حيث شاركت مجموعة من الشركات الأردنية الناشئة في أعمال باب الشركات الريادية بهذا الملتقى من بين 500 شركة ابتكارية وريادية ناشئة من مختلف دول العالم، ومنها شركات كانت تلقت دعماً فنيا وماليا من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث اشتمل الملتقى على ورشات إرشادية وجلسات تشبيك مختلف الجهات الاستثمارية والتمويلية السعودية والدولية.
وأعربت المدير العام لشركة الخبرات المتعددة الأردنية منى استانبولي، عن أهمية المشاركة في هذا الملتقى والتي جاءت لأول مرة في اكتشاف فرص النمو والشراكات المحتملة، حيث تم لقاء عدد من الجهات وحاضنات الأعمال مما أتاح للشركة فهماً أعمق لمتطلبات السوق السعودي، ومعلومات قيمة حول الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لدخول السوق السعودي في قطاع الخدمات الإدارية والهندسية، مما يدعم خططهم المستقبلية للتوسع في المملكة العربية السعودية.
كما أضاف المدير التنفيذي لشركة تصدير للاستشارات الإدارية السيد محمد عربيات، أن بوابة التجارة الإلكترونية في الملتقى ساعدت الشركة بشكل كبير على بناء قنوات تواصل جديدة مع مختلف الشركات الراغبة بالتصدير، حيث تم التعرف إلى مزودي خدمة التجارة الإلكترونية التي تشمل بوابات الدفع والمتاجر الإلكترونية.
بدوره، أكد المدير العام لشركة أبو الحاج للتدريب السيد وائل أبو الحاج، أن المشاركة في هذا الملتقى فتحت آفاقا جديدة لزيادة إمكانية التعاون المشترك مع جهات دولية وسعودية عدة، مما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشادت سارة البطاينة من شركة لنشبكسي الأردنية الناشئة، بالملتقى وأهميته في التفاعل مع مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين المحتملين وخبراء اقتصاديين مما عزز الرؤى المكتسبة من هذه المشاركة القيمة، في التعرف إلى خصائص سوق المملكة العربية السعودية والخطوات الاستراتيجية لضمان نجاح تصدير أعمالها الى السوق السعودي.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وعدد من حاضنات الأعمال الأردنية، ساهمت في مشاركة شركات ريادية ناشئة في هذا الملتقى الدولي لريادة الأعمال، مما انعكس على تواجد أردني فاعل بحضور 1350 عارضاً، يمثلون شركات استشارية وجهات تمويلية دولية وشركات ريادية ناشئة. وجلسات حوارية شارك قيها 250 متحدثا من مختلف دول العالم.

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