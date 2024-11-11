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انتهاء أولى مراحل اختبارات النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني

11/11/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - تناول تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تطوير قواعد التداول في سوق عمان المالي، تستمر المتابعة مع الشركات المطورة لأنظمة إدارة الأوامر الخاصة بشركات الوساطة حول مستجدات عملية التطوير والتهيئة لأنظمتهم، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من اختبارات النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من تنفيذ الأنشطة المتعلقة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمر في سوق عمان المالي من خلال تنفيذ عدد من حملات الترويج.
وبهدف تحفيز إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية، وأوضح التقرير أنه تم عقد عدة اجتماعات من قبل هيئة الأوراق المالية مع المستثمرين وشركات الوساطة الإقليمية وشركات الوساطة المرخصة لتحديد الإجراءات التحفيزية المستهدفة. كما تم عقد عدة لقاءات تشاورية مع شركاء هيئة الأوراق المالية الرئيسيين لتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه انشاء صناديق الاستثمار بالإضافة إلى آليات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي بهدف زيادة السيولة الموجهة لبورصة عمان.
وضمن مشروع إعداد وتنفيذ استراتيجية الاشتمال المالي 2023-2027) من قبل البنك المركزي الاردني، أشار التقرير إلى تم الانتهاء من إعداد النسخ النهائية من خطط العمل وعرضها على اللجنة الفنية للإستراتيجية للاشتمال المالي واعتمادها لتشمل خطة عمل فريق الدفع والتحويل وخطة عمل فريق تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، وخطة عمل فريق التمويل من المؤسسات المالية غير البنكية خطة عمل فريق التأمين.-(بترا)

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