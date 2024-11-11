انتهاء أولى مراحل اختبارات النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - تناول تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تطوير قواعد التداول
في سوق عمان المالي، تستمر المتابعة مع الشركات المطورة لأنظمة إدارة الأوامر الخاصة بشركات الوساطة حول مستجدات عملية التطوير والتهيئة لأنظمتهم، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من اختبارات النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من تنفيذ الأنشطة المتعلقة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمر في سوق عمان المالي من خلال تنفيذ عدد من حملات الترويج.
وبهدف تحفيز إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية، وأوضح التقرير أنه تم عقد عدة اجتماعات من قبل هيئة الأوراق المالية مع المستثمرين وشركات الوساطة الإقليمية وشركات الوساطة المرخصة لتحديد الإجراءات التحفيزية المستهدفة. كما تم عقد عدة لقاءات تشاورية مع شركاء هيئة الأوراق المالية الرئيسيين لتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه انشاء صناديق الاستثمار بالإضافة إلى آليات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي بهدف زيادة السيولة الموجهة لبورصة عمان.
وضمن مشروع إعداد وتنفيذ استراتيجية الاشتمال المالي 2023-2027) من قبل البنك المركزي الاردني، أشار التقرير إلى تم الانتهاء من إعداد النسخ النهائية من خطط العمل وعرضها على اللجنة الفنية للإستراتيجية للاشتمال المالي واعتمادها لتشمل خطة عمل فريق الدفع والتحويل وخطة عمل فريق تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، وخطة عمل فريق التمويل من المؤسسات المالية غير البنكية خطة عمل فريق التأمين.-(بترا)
MENAFN11112024000072011014ID1108873546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.