البورصة ترتفع 0.06 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2426.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.06 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 3.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2،159 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.48 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة 1.79 %،
1.12 %، 0.78 %، 0.45 %، 0.44 %، 0.39 %،
0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، البنوك، الخدمات التجارية، النقل 0.38 %، 0.34 %، 0.28 %، 0.27 %، 0.18 %،
0.06 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.48 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.11 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 3.45 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 2.86 %.
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