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البورصة ترتفع 0.06 %

11/11/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2426.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.06 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2،159 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.48 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة 1.79 %،
1.12 %، 0.78 %، 0.45 %، 0.44 %، 0.39 %،
0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، البنوك، الخدمات التجارية، النقل 0.38 %، 0.34 %، 0.28 %، 0.27 %، 0.18 %،
0.06 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.48 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.11 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 3.45 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 2.86 %.

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