شتيوي: الأمن المائي أكبر تحديات الدول العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي عن استضافة الأردن الاجتماع السنوي الأول لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، والذي سيعقد يوم الخميس القادم في عمان تحت رعاية رئيس الوزراء جعفر حسان.
وقال شتيوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية العربية في مقابلة مع "الغد": إن اختيار الأردن لاستضافة أول اجتماع سنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد على مكانة الأردن والاحترام الذي يحظى به على الساحتين العربية والدولية ودوره الفعال في القضايا العربية الرئيسة وعلاقته المتينة والمتوازنة مع الدول كافة، عدا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يتمتع به، ما جعله محط ثقة من الاتحادات الشقيقية كافة.
وأضاف "وتعكس استضافة المملكة للاجتماع السنوي، الاحترام والتقدير لتجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني النوعية على المستوى العربي، والذي يعتبر من المجالس الرائدة في المنطقة العربية".
وكان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها قد عقد آخر جلساته في الجزائر عام 2022، قبل أن ينتقل إلى الأردن كأول دولة ضمن خطة تنفيذية في المشرق العربي عام 2023، إلا أن الأردن ارتأى تأجيل دورة 2023 جراء الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية.
ومن المقرر بحسب شتيوي، أن يشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس؛ الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، فضلا عن الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كجمهورية السودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، وجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير القوى العاملة، والجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح شتيوي، أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية يركز عمله في الفترة الحالية على ثلاثة ملفات إستراتيجية عربيا وفي مقدمتها الأمن المائي، لما له من أهمية بالغة في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث يمثل الأمن المائي تحديا كبيرا لكافة الدول العربية، خاصة وأن أغلب روافد المياه لدول العربية تأتي من خارج حدودها الإقليمية مما يجعله في كثير من الأحيان عرضة لتعدي ما يشكل في لحظة من اللحظات تهديدا و خطرا حقيقيا للأمن المائي العربي، إذ تعاني كافة دولنا العربية من حالة الفقر المائي.
أما الملف الثاني الإستراتيجي فهو الأمن الغذائي، الذي يعتبر أيضا من التحديات الملحة عربيا، خاصة في ظل تهديدات التغيير المناخي وخطر الجفاف المرتفع عربيا، ما يستدعي ضرورة دراسة واقعه عربيا والبحث عن الحلول الممكنة لمواجهته على المدى الطويل، مؤكدا أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي السياسي للدول العربية كافة.
في حين يتمثل الهدف الإستراتيجي الثالث في أمن الطاقة، إذ إن هناك خصوصية عربية للطاقة، حيث تعد المنطقة العربية مصدر الطاقة الأبرز عالميا، رغم ذلك ما زالت الطاقة تمثل تحديا لكثير من الدول العربية ويقف عائقا أمامها اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن التحولات في مجال الطاقة نحو الطاقة البديلة والنظيفة يحمل بين طياته تأثيرات على الاقتصادات العربية خاصة المنتجة للطاقة، حيث إن ذلك يستوجب من اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية البحث والدراسات بما يفضي إلى تشخيص حقيقي لها التحدي واستنتاج حلول ممكنة له.
وأكد شتيوي أن اتحاد المجالس العربية يتطلع في اجتماعه الحالي إلى بحث تحديات الاقتصاد العربي، والتي تبدو متشابهة إلى أبعد حدود قطريا، إضافة إلى بحث ديناميكيات عمل الاقتصاد العربي وإيجاد الحلول للارتقاء بها، إلى جانب مناقشة التطورات التكنولوجية والرقمية وكيفية تسخيرها لخدمة الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية البينية التي تجمع الدول العربية ما زالت ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الروابط الثقافية والاجتماعية التي تربط المجتمع العربي، مبينا في هذا الصدد أن الاتحاد سيعمل على تقدير موقف هذه العلاقات وتقييمها وإبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية في حال ما تم تعزيزها وتفعيلها.
وبين شتيوي أن أعمال الاجتماع السنوي ستركز بشكل كبير على توسيع نطاق المجالس الاقتصادية على المستوى العربي، إضافة إلى تعميق العمل المشترك بين المجالس العربية من خلال إطلاق دراسات مشتركة وبينية، إلى جانب مناقشة تعزيز علاقات المجالس العربية مع المنظمات والمؤسسات الدولية وإبراز الفرص الاقتصادية للمنطقة العربية.
وأكد أن الاجتماع السنوي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وحول دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني محليا، أوضح شتيوي أن دوره استشاري ومجود للسياسات الاقتصادية للحكومة والمؤسسات المختلفة من خلال تشخيص الواقع الاقتصادي وتقديم الحلول للتحديات الاقتصادية المحلية.
وبين شتيوي أن اعمال المجلس الاقتصادي وما يصدر عنه من دراسات وابحاث يحظى باستجابة من الحكومات والمؤسسات الوطنية المختلفة، كما أن المجلس يحظى بتقدير من قبل المؤسسات الحكومية، وما يعكس ذلك هو توجيه الحكومة المجلس بإجراء دراسة حول خطة تحديث القطاع العام.
MENAFN11112024000072011014ID1108873544