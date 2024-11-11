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شتيوي: الأمن المائي أكبر تحديات الدول العربية

11/11/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي عن استضافة الأردن الاجتماع السنوي الأول لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، والذي سيعقد يوم الخميس القادم في عمان تحت رعاية رئيس الوزراء جعفر حسان.
وقال شتيوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية العربية في مقابلة مع "الغد": إن اختيار الأردن لاستضافة أول اجتماع سنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد على مكانة الأردن والاحترام الذي يحظى به على الساحتين العربية والدولية ودوره الفعال في القضايا العربية الرئيسة وعلاقته المتينة والمتوازنة مع الدول كافة، عدا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يتمتع به، ما جعله محط ثقة من الاتحادات الشقيقية كافة.
وأضاف "وتعكس استضافة المملكة للاجتماع السنوي، الاحترام والتقدير لتجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني النوعية على المستوى العربي، والذي يعتبر من المجالس الرائدة في المنطقة العربية".
وكان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها قد عقد آخر جلساته في الجزائر عام 2022، قبل أن ينتقل إلى الأردن كأول دولة ضمن خطة تنفيذية في المشرق العربي عام 2023، إلا أن الأردن ارتأى تأجيل دورة 2023 جراء الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية.
ومن المقرر بحسب شتيوي، أن يشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس؛ الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، فضلا عن الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كجمهورية السودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، وجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير القوى العاملة، والجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح شتيوي، أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية يركز عمله في الفترة الحالية على ثلاثة ملفات إستراتيجية عربيا وفي مقدمتها الأمن المائي، لما له من أهمية بالغة في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث يمثل الأمن المائي تحديا كبيرا لكافة الدول العربية، خاصة وأن أغلب روافد المياه لدول العربية تأتي من خارج حدودها الإقليمية مما يجعله في كثير من الأحيان عرضة لتعدي ما يشكل في لحظة من اللحظات تهديدا و خطرا حقيقيا للأمن المائي العربي، إذ تعاني كافة دولنا العربية من حالة الفقر المائي.
أما الملف الثاني الإستراتيجي فهو الأمن الغذائي، الذي يعتبر أيضا من التحديات الملحة عربيا، خاصة في ظل تهديدات التغيير المناخي وخطر الجفاف المرتفع عربيا، ما يستدعي ضرورة دراسة واقعه عربيا والبحث عن الحلول الممكنة لمواجهته على المدى الطويل، مؤكدا أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي السياسي للدول العربية كافة.
في حين يتمثل الهدف الإستراتيجي الثالث في أمن الطاقة، إذ إن هناك خصوصية عربية للطاقة، حيث تعد المنطقة العربية مصدر الطاقة الأبرز عالميا، رغم ذلك ما زالت الطاقة تمثل تحديا لكثير من الدول العربية ويقف عائقا أمامها اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن التحولات في مجال الطاقة نحو الطاقة البديلة والنظيفة يحمل بين طياته تأثيرات على الاقتصادات العربية خاصة المنتجة للطاقة، حيث إن ذلك يستوجب من اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية البحث والدراسات بما يفضي إلى تشخيص حقيقي لها التحدي واستنتاج حلول ممكنة له.
وأكد شتيوي أن اتحاد المجالس العربية يتطلع في اجتماعه الحالي إلى بحث تحديات الاقتصاد العربي، والتي تبدو متشابهة إلى أبعد حدود قطريا، إضافة إلى بحث ديناميكيات عمل الاقتصاد العربي وإيجاد الحلول للارتقاء بها، إلى جانب مناقشة التطورات التكنولوجية والرقمية وكيفية تسخيرها لخدمة الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية البينية التي تجمع الدول العربية ما زالت ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الروابط الثقافية والاجتماعية التي تربط المجتمع العربي، مبينا في هذا الصدد أن الاتحاد سيعمل على تقدير موقف هذه العلاقات وتقييمها وإبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية في حال ما تم تعزيزها وتفعيلها.
وبين شتيوي أن أعمال الاجتماع السنوي ستركز بشكل كبير على توسيع نطاق المجالس الاقتصادية على المستوى العربي، إضافة إلى تعميق العمل المشترك بين المجالس العربية من خلال إطلاق دراسات مشتركة وبينية، إلى جانب مناقشة تعزيز علاقات المجالس العربية مع المنظمات والمؤسسات الدولية وإبراز الفرص الاقتصادية للمنطقة العربية.
وأكد أن الاجتماع السنوي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وحول دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني محليا، أوضح شتيوي أن دوره استشاري ومجود للسياسات الاقتصادية للحكومة والمؤسسات المختلفة من خلال تشخيص الواقع الاقتصادي وتقديم الحلول للتحديات الاقتصادية المحلية.
وبين شتيوي أن اعمال المجلس الاقتصادي وما يصدر عنه من دراسات وابحاث يحظى باستجابة من الحكومات والمؤسسات الوطنية المختلفة، كما أن المجلس يحظى بتقدير من قبل المؤسسات الحكومية، وما يعكس ذلك هو توجيه الحكومة المجلس بإجراء دراسة حول خطة تحديث القطاع العام.


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