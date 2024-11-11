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الدخل السياحي يتراجع 4.2 % في تسعة أشهر

11/11/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان-تراجع إجمالي إنفاق السياح الذين زاروا الأردن بنسبة 4.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات صادرة عن وزراة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات، التي إطلعت عليها "الغد"، فإن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين "الدخل السياحي" بلغ 3.950 مليار دينار 5.564 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقابل 4.125 مليار دينار 5.819 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض مقدار إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، بمقدار 175 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا مصدر سياحي مطلع سبب التراجع، إلى استمرار تراجع أعداد زوار الأردن من السياحة الوافدة جراء استمرار الاحتلال بارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء في مختلف مناطق غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التراجع الذي يعيشه القطاع السياحي منذ قرابة العام أثقل كاهله بشكل كبير.
ورجح المصدر نفسه، أن يعود التعافي إلى القطاع فور وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبلغ عدد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، نحو 4.702 مليون سائح مقارنة مع 5.058 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع يزيد على 356 ألف سائح أو بنسبة بلغت 7 %.
وبلغ الدخل السياحي خلال العام الماضي، مرتفعا بنسبة 27.4 %، ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.

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