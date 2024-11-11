الدخل السياحي يتراجع 4.2 % في تسعة أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان-تراجع إجمالي إنفاق السياح الذين زاروا الأردن بنسبة 4.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات صادرة عن وزراة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات، التي إطلعت عليها "الغد"، فإن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين "الدخل السياحي" بلغ 3.950 مليار دينار 5.564 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقابل 4.125 مليار دينار 5.819 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض مقدار إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، بمقدار 175 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا مصدر سياحي مطلع سبب التراجع، إلى استمرار تراجع أعداد زوار الأردن من السياحة الوافدة جراء استمرار الاحتلال بارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء في مختلف مناطق غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التراجع الذي يعيشه القطاع السياحي منذ قرابة العام أثقل كاهله بشكل كبير.
ورجح المصدر نفسه، أن يعود التعافي إلى القطاع فور وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبلغ عدد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، نحو 4.702 مليون سائح مقارنة مع 5.058 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع يزيد على 356 ألف سائح أو بنسبة بلغت 7 %.
وبلغ الدخل السياحي خلال العام الماضي، مرتفعا بنسبة 27.4 %، ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
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