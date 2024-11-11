فرض قيود على الطرود البريدية الشخصية الشهر الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
كشف مصدر مسؤول عن توجه حكومي لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي لا يتجاوز 10 %.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"الغد" أن لجنة حكومية رفعت أخيرا توصيتها إلى اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.
وبين المصدر أن التوصيات تتضمن تحديد سقف للتعامل مع الطرود البريدية بحيث تصبح قيمة الطرد البريدي للفرد 200 دينار في السنة الواحدة بدلا من الوضع القائم حاليا إذ يحق للفرد أن يدخل طردا بريديا يوميا بسقف 200 دينار.
كما تتضمن التوصيات تحديد سقف للطرود البريدية للأسرة بقيمة 2000 دينار سنويا، علما بأنه لم يكن هنالك ضوابط بالسابق بالنسبة للأسرة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تجاوز الفرد أو الأسرة للسقف السنوي المحدد لها، سيتم إخضاع الطرد البريدي للرسم الجمركي التي يدفعها التاجر عند استيراد البضائع، مؤكدا أن ضبط العملية وتنظيمها سيكون من خلال تطبيق سند الحكومي حتى لا يكون هنالك تلاعب بالرقم الوطني والأسماء.
وكانت الحكومة السابقة عملت على تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف حيث قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.
وأوضح المصدر أن الحكومة لا تمنع أن يكون هنالك تاجر يمارس عمله إلكترونيا في حال كان محكوما بنفس الضوابط والأنظمة والرقابة التي يخضع لها التاجر العادي وذلك لتحقيق العادلة والانصاف وحماية الاستثمارات القائمة.
وكانت غرفة تجارة الأردن طالبت في وقت سابق ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.
وأكدت ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.
وقالت"البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".
وبينت الغرفة أن التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، مما جعله مستغلاً من بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحياناً ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.
وحسب تقديرات سابقة لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد قرابة 7500 طرد تحتوي على قرابة 90 ألف قطعة ملابس ووصل حجمها وصل العام الماضي إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.
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