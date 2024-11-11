فرض قيود على الطرود البريدية الشخصية الشهر الحالي

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

كشف مصدر مسؤول عن توجه لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي لا يتجاوز 10 %.



وأوضح المصدر في تصريح لـ"الغد" أن لجنة حكومية رفعت أخيرا توصيتها إلى اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.



وبين المصدر أن التوصيات تتضمن تحديد سقف للتعامل مع الطرود البريدية بحيث تصبح قيمة الطرد البريدي للفرد 200 دينار في السنة الواحدة بدلا من الوضع القائم حاليا إذ يحق للفرد أن يدخل طردا بريديا يوميا بسقف 200 دينار.

كما تتضمن التوصيات تحديد سقف للطرود البريدية للأسرة بقيمة 2000 دينار سنويا، علما بأنه لم يكن هنالك ضوابط بالسابق بالنسبة للأسرة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تجاوز الفرد أو الأسرة للسقف السنوي المحدد لها، سيتم إخضاع الطرد البريدي للرسم الجمركي التي يدفعها التاجر عند استيراد البضائع، مؤكدا أن ضبط العملية وتنظيمها سيكون من خلال تطبيق سند الحكومي حتى لا يكون هنالك تلاعب بالرقم الوطني والأسماء.



وكانت الحكومة السابقة عملت على تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف حيث قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.



وأوضح المصدر أن الحكومة لا تمنع أن يكون هنالك تاجر يمارس عمله إلكترونيا في حال كان محكوما بنفس الضوابط والأنظمة والرقابة التي يخضع لها التاجر العادي وذلك لتحقيق العادلة والانصاف وحماية الاستثمارات القائمة.



وكانت غرفة تجارة الأردن طالبت في وقت سابق ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.



وقالت"البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".



وبينت الغرفة أن التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، مما جعله مستغلاً من بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحياناً ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.



وحسب تقديرات سابقة لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد قرابة 7500 طرد تحتوي على قرابة 90 ألف قطعة ملابس ووصل حجمها وصل العام الماضي إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.