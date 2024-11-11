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ارتفاع طفيف لكميات الإنتاج الصناعي

11/11/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، ليبلغ 87.63 نقطة، مقابل 87.22 نقطة للفترة نفسها من العام السابق، وبارتفاع نسبته 0.48 بالمائة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.28 بالمائة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.34 بالمائة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.41 بالمائة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 3.41 بالمائة، ليصل إلى 89.83 نقطة مئوية، مقابل 86.87 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمائة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.46 بالمائة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 0.71 بالمائة.
ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) للعام الحالي بنسبة 1.17 بالمائة، ليبلغ 89.83 نقطة، مقابل 90.89 نقطة مقارنة مع شهر آب (أغسطس) الذي سبقه من العام نفسه. -(بترا)

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