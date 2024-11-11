ارتفاع طفيف لكميات الإنتاج الصناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، ليبلغ 87.63 نقطة، مقابل 87.22 نقطة للفترة نفسها من العام السابق، وبارتفاع نسبته 0.48 بالمائة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.28 بالمائة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.34 بالمائة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.41 بالمائة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 3.41 بالمائة، ليصل إلى 89.83 نقطة مئوية، مقابل 86.87 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمائة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.46 بالمائة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 0.71 بالمائة.
ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) للعام الحالي بنسبة 1.17 بالمائة، ليبلغ 89.83 نقطة، مقابل 90.89 نقطة مقارنة مع شهر آب (أغسطس) الذي سبقه من العام نفسه. -(بترا)
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